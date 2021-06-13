Пашинян вновь опозорился

И.о. премьера Армении Никол Пашинян назвал главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а потом российским премьер-министром.

Такая оговорка была допущена в ходе выступления на предвыборном митинге, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В ходе выступления Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

"Когда президент...премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях", - сказал и.о. премьера Армении.