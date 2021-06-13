Иностранные дипломаты посетили в Агдаме место будущего Нагорного парка и крепость Шахбулаг

Представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в рамках визита в Агдам посетили участок, где будет разбит Нагорный парк, и крепость Шахбулаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегация сначала посетила место, где будет разбит Нагорный парк. Было отмечено, что здесь планируется построить театр под открытым небом, в котором в будущем планируется организовывать концерты мугама.

Во время ознакомления с крепостью Шахбулаг представителям дипломатического корпуса было рассказано, что сооружение XVIII века является одним из самых известных памятников на территории Карабаха. Крепость, расположенная в 10 км от города Агдам, недалеко от села Шахбулаг, была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Памятник, известный в научной литературе как "Замок Шахбулаг", на самом деле был внутренней башней большого замкового комплекса, который состоял из домов, рынка, бани и мечети. До того, как Панахали хан построил Шушинскую крепость, Шахбулаг был административным центром Карабахского ханства. После оккупации Агдама армяне попытались арменизировать эту крепость, а также ряд других наших памятников, и представили близлежащую мечеть как церковь.

Было отмечено, эта крепость также будет реконструирована в короткие сроки.