В Нагорном Карабахе восторжествовала справедливость

Справедливость в Нагорном Карабахе восторжествовала, пусть и с 30-летним опозданием.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции отметил, что открылись двери новой эры, которая заменит вражду на мир.