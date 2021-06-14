https://news.day.az/politics/1352600.html В Нагорном Карабахе восторжествовала справедливость - Эрдоган
В Нагорном Карабахе восторжествовала справедливость - Эрдоган
Справедливость в Нагорном Карабахе восторжествовала, пусть и с 30-летним опозданием.
Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Президент Турции отметил, что открылись двери новой эры, которая заменит вражду на мир.
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