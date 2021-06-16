Союз Азербайджана и Турции не направлен против третьих стран - и это главное

Несмотря на шум, поднятый армянской стороной и ее союзниками вокруг подписанной 15 июня президентами Азербайджана и Турции Шушинской декларации, основная цель этого документа - призыв к диалогу и сотрудничеству на благо всего региона.

Повышение роли и ответственности Турецкой Республики в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе, подъем ее отношений с Азербайджаном на уровень союзничества, как подчеркивали в своих заявлениях в Шуше главы двух государств, служат интересам не только Баку и Анкары, но и всех региональных стран. В регионе уже имеются примеры многостороннего сотрудничества, давшего позитивные плоды. Это и трансрегиональные энергетические и транспортные проекты, и созданный после войны в Агдамском районе Российско-турецкий мониторинговый центр, играющий важную роль в поддержании режима прекращения огня и мира в регионе. Общим для региона целям служит и инициатива о создании шестисторонней платформы, выдвинутая главами Азербайджана и Турции и нашедшая поддержку в Москве.

"Шушинская декларация предполагает мирное взаимодействие, не направленное против третьих стран. В этом главный смысл трансрегионального союза Азербайджана и Турции", - сказал в комментарии Day.Az российский эксперт, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.

Баку и Анкаре, отметил он, нужно создавать пространство, привлекательное для других соседей, - в этом эффект мультипликации потенциала инвестиций, направляемых на поствоенное восстановление. Эти территории должны быть включены в хозяйственно-экономический трансрегиональный оборот, как по продукции (аграрной и так далее), так и по услугам - развитие туризма. То есть опора этого союза - экономическое взаимодействие, подчеркнул наш собеседник.

"В свою очередь, наиболее ресурсо-обеспеченным рынком, в плане торговли продукцией и наличия разного рода сырья, является российский рынок. Поэтому задача утроения оборота азербайджано-турецкой торговли невозможна без участия России и ЕАЭС. Значит, и вопросы региональной безопасности продолжат решаться в тройке Баку-Анкара-Москва. Как показал опыт поствоенного урегулирования, этот формат единственно возможный для достижения устойчивого мира и экономического обновления пострадавших территорий", - сказал Александр Караваев.

Лейла Таривердиева