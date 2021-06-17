Струйки страха, стекающие по ногам

Грант Багратян, бывший премьер-министр Армении а ныне лидер партии "Свобода", пожаловался на тяжелую ситуацию в Армении. Он сказал местным СМИ, что армяне стали объектом насмешек в регионе: "Мы стали посмешищем в регионе. Армяне - считаются нацией, которая так и не создала государства. Мы больше и не нация", - грустно констатировал Багратян.

Эти душевные страдания армянского политика со стажем очень напоминают эмоции, который пережил один из героев голливудской кинокомедии "Близнецы" Винсент Беннедикт, которого сыграл неподражаемый Денни Де Вито, когда узнал, что группа учёных, которая проводила эксперимент по зачатию идеального человека, не планировала его появления на свет. Ученым нужен был один идеальный человек, а родилось двое малышей.

Первый вобрал в себя всю красоту, здоровье и интеллект, а второй оказался, как сообщили Винсенту, "генетическим мусором". "Мою жизнь только что спустили в унитаз!", горестно причитал он, услышав всю правду о своем рождении. Багратян про унитаз ничего не говорил, но скулил он знатно. Самое забавное тут то, что аналогичные умонастроения ныне у очень большого числа граждан Армении.

Глубочайший морально-нравственный кризис, отсутствие понимания путей выхода из тупика, в котором ожидаемо оказалась Армения, провоцирует и панические настроения в армянском обществе. Они уже шарахаются от всего, что хоть как-то связано с Азербайджаном.И в этом смысле не удивительно, что в армянском медиа сегменте в последние дни разгорелся скандал: в соцсетях и СМИ публикуются фотографии пива Heineken с азербайджанским флагом и надписью Azerbaijan.

Армянские СМИ, и пользователи соцсетей утверждают, что это пиво можно приобрести в армянских магазинах и заказать в ресторанах. Кошмар, караул, спасите! Азербайджан уже пробрался в Армению, на ее прилавки, через всемирно известную пивную марку. Куда смотрят ООН, СЕ, ПАСЕ, ФИФА, УЕФА, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ? и ВТО?! Да и воспетая "великим комбинатором" Всемирная лига сексуальных реформ, а также пресловутый "Союз меча и орала" также подозрительно молчат.

Армяне ведь волнуются! Пиво с указанием названия нашей страны, полагают граждане страны-лузера, угрожает их национальной безопасности. Пора бы уже ОДКБ заявить о "глубокой обеспокоенности". Это ведь такое может в рот армянам попасть, что потом никому и ничего не докажешь. И все отговорки , типа "один раз- ты не гимнаст", не спасут репутации. Граждане самого слабого государства региона должны понимать, что они берут в рот, что сглатывают.

И вот некий Инспекционный орган безопасности продуктов питания пояснил гражданам Армении, что на пивных бутылках марки Heineken напечатаны флаги стран, в которых проводятся матчи чемпионата Европы 2020 года. А компания Heineken, как известно, является официальным партнером Евро-2020, в связи с чем на бутылках пива данного бренда публикуются флаги всех тех стран, в которых проводятся матчи чемпионата. Выяснилось, что эта партия пива Heineken была произведена в Российской Федерации и импортирована в Армению согласно регламенту Таможенного союза и в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Армения.

К Азербайджану, как видим, претензий быть не может никаких. Поэтому, армяне смело могут брать в руки Heineken, посасывая его в ходе просмотра матчей европейского первенства. В общем, ситуация была, почти как в анекдоте про ложечки, которые нашлись, но осадок остался. В данном случае, остался не осадок, а страх перед всем, что хоть как-то связано с Азербайджаном.

И вот, уже некоторым гражданам Армении слышится азербайджанская речь на улицах городов этой страны. Замечу, к слову, что раньше они ей не особо удивлялись. Ибо, азербайджанцы из Ирана часто посещали Армению. Чаще это были мужчины, приезжавшие оценить профессиональный уровень представительниц и представителей древнейшей профессии. Но то было до 44-дневной войны.

Теперь же, проиграв войну, увидев своими глазами и услышав от очевидцев, как азербайджанская армия громила оккупантов, армяне шарахаются, услышав наш язык. Они шарахаются, впрочем, даже в случаях, когда он не звучит. Страх настолько сковал многих армян, что им уже многое мерещится. Что дальше? Армянские отцы начнут косо посматривать на своих детей и жен, подозревая, что и тут не обошлось без вмешательства азербайджанцев? Перестанут выезжать за пределы страны, опасаясь увидеть азербайджанцев в любой иной точке планеты? Не знаю. Но очевидно, что у армянского страха глаза не просто велики. Они огромны. Что и делает граждан проигравшей войну страны посмешищем. Ибо, совсем еще недавно граждане этой же страны трещали про "нацию воинов", приводя в "свидетели" Геродота, Страбона и Плиния-младшего.

Акпер Гасанов