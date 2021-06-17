Коварные фантазии Робика Кочаряна

Второй Президент Армении, один из неофициальных лидеров "карабахского клана" Роберт Кочарян продолжает, как паровоз на всех парах, рваться к власти, раздавая направо и налево несбыточные обещания.

Понимая, что другой такой возможности у него больше не будет и в случае поражения на выборах его ожидает возобновление судебного процесса и долгий срок тюремного заключения, пытается добиться всеми путями вожделенного иммунитета от судебного преследования и прийти к власти.

Развернув широкую предвыборную компанию на фоне недовольства армянского электората нынешними властями за поражение в войне, капитуляцию и экономический кризис, Р. Кочарян пытается фантастическими обещаниями переманить на свою сторону рядового избирателя.

Наряду с предвыборными митингами, Роберт Седракович широко использует практику интервью российским средствам массовой информации, (благо денег для этого и связей у него не мерено), будто он баллотируется не в Парламент Армении, а в Государственную Думу России.

Учитывая катастрофические объемы миграции населения Армении в Россию, в связи с тяжелым экономическим положением, можно сделать вывод, что половина каждой армянской семьи проживает ныне там.

Теперь же Кочарян пытается завоевать сердца армянских избирателей через родственников и друзей, проживающих в России.

Так что, Р. Кочарян, в свойственной ему манере, позиционируя себя, как "истинного" друга и союзника России в Армении, пытается довести свои давно уже выцветшие идеи, до ума и сердца армянского электората.

Сделав главный акцент своей предвыборной компании на критике нынешней власти и лично Н. Пашиняна, Р. Кочарян пытается доказать, что с его приходом к власти ситуация в стране резко изменится и наступит "райская" жизнь в Армении.

Р. Кочарян, вводя в заблуждение обывателя, фальсифицируя факты и цифры экономического развития Армении в бытность его президентства, говорит о том, как он превратил страну чуть ли не во второй Дубай. Умалчивая о том, что из Армении в этот период уехало более 1 миллиона жителей, а экономического роста удалось добиться путём распродажи за копейки российским инвесторам промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

Продолжая пудрить мозги армянским избирателям, Р. Кочарян отметил свою роль в том, что не дал закрыть Армянскую АЭС и заявил, что сделает всё, чтобы эта станция, переданная в управление "Росатому", продолжала функционировать. Однако, согласно соглашению между Арменией и ЕС, армянская сторона взяла обязательство закрыть атомную станцию в ближайшее время.

Другим аспектом своей деятельности в области экономики в случае избрания, Р. Кочарян называет осуществление проекта "Север-Юг", предусматривающее строительство железной и автомобильной дорог с Ираном, который якобы поможет выводу Армении из блокады.

Конечно же, можно построить десяток таких дорог, но никто в этот проект вкладываться не собирается, в том числе и Иран, тем более в свете предстоящего открытия Зангезурского коридора, который при минимальных вложениях принесёт всем странам региона значительные экономические выгоды.

Р. Кочарян, который сделал свою карьеру на том, что был одним из лидеров боевиков-сепаратистов, безусловно не мог не затронуть тему Карабаха.

И вот тут Робика понесло. Словно забыв, что сейчас не 90-е годы, он выступил с такими опасными заявлениями, что услышав их, армянские избиратели должны за километр обходить Р. Кочаряна и его предвыборный блок.

Человек, который стремится занять пост главы исполнительной власти страны, находящейся в глубочайшем политическом и экономическом кризисе, которая практически полностью лишилась военного потенциала, а в бюджете зияет огромная дыра, обещает за 3 года восстановить военный потенциал армянской армии.

То есть, Р. Кочарян намерен вновь попытать своё "счастье" на поле боя и вернуть утраченное. При этом кандидат в новые Бонапарты умалчивает, за чей счёт намеревается восстановить потенциал. Если он думает, что будет делать это за счёт союзников по ОДКБ, то он глубоко ошибается, денег на это ему никто не даст.

Далее, вспомнив своё былое прошлое, Р. Кочарян в очередной раз высказался о том, что придя к власти он собирается вернуть в течении 2-3 лет Шушу и Гадрут, в ходе каких-то ему только ведомых переговоров, восстановив под армянским контролем границы бывшего НКАО.

Во-первых, следовало бы спросить Р. Кочаряна: а какое отношение политик из Армении имеет к городам соседнего государства, границы которого признаны мировым сообществом?

И во-вторых, кто с ним собирается вести переговоры и на какую тему?

Если Р. Кочарян думает, что имеет на это право, будучи де юре гражданином Азербайджана, то пусть вначале оформит азербайджанский паспорт, легализует свой статус.

Если речь идёт о возвращении армянского населения в эти населенные пункты, то это возможно при условии признания армянскими жителями Карабахского региона того, что они являются гражданами Азербайджана и признают Конституцию страны.

Также это будет возможно при обязательном возвращении в Ханкенди и другие населённые пункты бывшей НКАО азербайджанских жителей, ранее изгнанных оттуда.

Не останавливаясь в своих фантазиях Кочарян заявил, что по его мнению, российские миротворцы должны остаться в Карабахе навечно.

Видимо рассчитывая повторить печальный опыт Первой Карабахской Войны, когда бывшие советские войска в Закавказье фактически были брошены на произвол судьбы и армянские сепаратисты частенько за плату вовлекали их в войну на своей стороне.

Но увы, время поменялось безвозвратно, российские войска прекрасно справляются с обязанностями миротворцев и заказы из Еревана выполнять не собираются.

Кроме того, решение о продлении срока нахождения миротворцев является полностью компетенцией азербайджанский стороны. При этом пожелания Р. Кочаряна абсолютная профанация, так как Карабахский регион неотъемлемая часть Азербайджана, что всегда признавалось и будет признаваться Россией.

Все слова и обещания Р. Кочаряна очень опасны для Армении. В случае прихода к власти, он и его команда дашнаков вновь раскрутят маховик внутриполитических репрессий, попытаются уйти от выполнения пунктов трёхсторонних Заявлений, в особенности в сфере открытия коммуникаций, продолжат поддержку остатков сепаратистов и наращивания военной мощи за счёт обнищавшего армянского народа.

Блок Р. Кочаряна даже не затрагивает тему делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, увязывая этот вопрос с участием в переговорах остатков сепаратистов и некими вопросами, уже гниющих на свалке истории.

Всем известна мстительность и авантюризм Р. Кочаряна, который ради достижения своих целей и увеличения капитала никогда, ни перед кем и ни перед чем не останавливается.

Уже первый президент Армении Л. Тер- Петросян предупредил, что авантюризм Р. Кочаряна может привести как к Гражданской войне, так и новой Карабахской Войне, что окончательно положит конец армянской государственности.

Несомненно, что в случае прихода к власти, Р. Кочарян начнет в первую очередь сводить счёты с Н. Пашиняном, а затем займётся С. Саргсяном и Л. Тер-Петросяном, которым припомнит их прошлое и то, что первый его продал с потрохами, а второй всю жизнь ненавидит за его свержение в 1998 году.

Продолжая игнорировать сложившиеся геополитические реалии, Р. Кочарян затеял очень опасную игру, жертвой которой могут стать простые армянские граждане.

Бравируя своей якобы пророссийской ориентацией, в реалии Р. Кочарян выступает против позиции России, которая не только является гарантом достигнутых трёхсторонних договоренностей, но и заинтересована в скорейшем открытии стратегических транспортных коридоров.

Попытки Р. Кочаряна сыграть на разжигании противоречий между региональными державами обречены на полный провал, так как интересы региональных держав полностью противоречат позиции Р. Кочаряна и компании.

Предвыборная программа блока "Армения", основанная на туркофобии, не имеет шансов на будущее, ввиду своей бесперспективности.

Желание привлечь симпатии избирателей и российской элиты своими антисоросовскими лозунгами вообще смехотворны, так как именно во времена Президентства Р. Кочаряна организации Сороса получили зелёный свет на свою деятельность в Армении.

Не смотря на то, что ангажированные его сторонниками предвыборные опросы предрекают его победу, он очень обеспокоен тем, что многие избиратели не желают возвращения бывшего президента во власть.

Уже поэтому близкие к нему предприниматели, которым он оказал помощь в покупке (за бесценок) тех или иных государственных объектов собственности, пытаются привлечь на его сторону голоса выборщиков, оказывая открытое давление на работников этих предприятий.

Так что, армянскому избирателю 21 июня 2021 года нужно будет сделать выбор за кого голосовать: за мирное будущее или новую диктатуру и потрясения.

Р. Кочарян, отвергая мирные инициативы Президента Ильхама Алиева по стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, фактически снова стал на путь новой войны и реваншизма, который закончится сокрушительным поражением.

Пярвин Мирзазаде