Истерика Карнаухова из-за срыва армянской провокации в Москве

На днях мы писали о подготовке армян России и их поклонников ко дню бесславной смерти в Карабахе террориста Монте Мелконяна. Полную программу подготовленных к этому светлому дню мероприятий огласил в передаче "Соловьев Live" политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Сергей Карнаухов.

Под трогательные звуки так называемого "дудука" проармянский деятель рассказал о планах на 12 июня. Все должно было пройти с размахом - шествие с портретами, зажжение свечей, церемония в местной армянской церкви.

На эту же дату приходится государственный праздник РФ - День России. Но Корнаухов был слишком занят армянскими приготовлениями, чтобы задуматься о том, насколько правильно устраивать траурное шествие в такой день. Зато не обязанные ничем армянству эксперты и политики выразили свое возмущение, потому что сложилась действительно странная ситуация. С одной стороны, москвичи празднуют День России, а тут рядом местные армяне со скорбными лицами вышагивают, как предлагал Каранухов, с портретами своих умерших близких (?).

Давайте послушаем:

Какое-то подозрительное должно было получиться шествие. По-видимому, предложить выйти с портретами Монте он не решился даже в передаче Соловьева. В Армении портрет террориста прекрасно соседствует с фотографиями героев Великой Отечественной, но в Москве такой шаг мог вызвать негативную реакцию. Карнаухов вообще был очень осторожен, старательно подбирал слова. Он явно хотел предложить армянам вынести на шествие портреты своих близких, погибших в двух карабахских войнах, но сдерживал себя, и это было очень заметно. Что ж, похвально, научились, значит, российские проармянские пропагандисты соблюдать рамки приличий.

Но самое интересное началось потом, когда шествие и прочие траурные торжества не состоялись. Кстати, не состоялись они и в Ханкенди, хотя Карнаухов обещал. И господин пропагандист оказался в очень пикантной ситуации.

Телеграм-каналу "Без Масок" удалось набрести на достаточно примечательную переписку Карнаухова со своими подписчиками армянской национальности. Последние попытались выяснить, почему все то, о чем он так трогательно и еле сдерживая слезы распинался по телевизору, не состоялось.

Вопрос "почему не удался марш в Ханкенди" сразу вывел пропагандиста из себя. Завязался очень примечательный диалог, в ходе которого Карнаухов матерился, буквально скрипел зубами от бешенства и в конце концов заблокировал ни в чем не повинного пользователя. Объяснить, почему его грандиозные планы не состоялись, он так и не смог, а чтобы отвести внимание от факта своего позора и позора проармянской пропагандистской машины, он набросился на подписчика. Темой странного диалога было следующее: почему армяне России не участвовали в войне? По мнению Карнаухова, они обязаны были ехать в Карабах, хотя это и противоречило российскому законодательству. Никакие аргументы и отсылки к уголовному кодексу его не смогли переубедить.

То есть пропагандист Карнаухов открыто призывал граждан России армянской национальности наплевать на российское законодательство и следовать лишь животным инстинктам. Об оскорблениях в адрес азербайджанцев мы уже не говорим.

Проармянская пропаганда в России в лице Сергея Карнаухова получила серьезный удар. Уже не первый, но очень чувствительный. И это должно стать сигналом к капитуляции, которая избавит всю эту компанию от дальнейшего позора.

Зульфугар Ибрагимов