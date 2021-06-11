Армяне будут чествовать нациста в Москве в День России

Помимо многих других факторов, одной из причин, по которой армянский народ никак не может расстаться со своим больным прошлым, является навязчивый пантеон многочисленных "героев". Таких "героев", каких никакому народу не пожелаешь, настолько страшную память они о себе оставили. Но армянский народ подобный бекграунд вполне устраивает. Чем больше крови, слез и побед над детьми и стариками, тем ярче нимб над головой.

Одной из самых ярких "звезд" на армянском небосклоне является Монте Мелконян, террорист и кровавый убийца. В Армении его считают истинным армянином и не понимают, как негативно характеризуют свой же народ. Таких "героев" надо стирать из истории, а не проводить через тридцать лет после их смерти вечера памяти в их честь, не тиражировать их так называемое наследие и не воспитывать на их примере детей. Любовь к Монте настолько велика, что фото террориста 9 мая кощунственно выставляется в ряду фотографий участников Великой Отечественной, так же, как два года назад в ходе шествия "бессмертного полка" в Ереване было поднято изображение нациста Нжде.

Странные, очень странные представления у наших соседей о героях и подвигах.

12 июня армянство будет отмечать день памяти Мелконяна. В этот день в 1993 году "Аво" был уничтожен азербайджанскими военнослужащими. О деталях того, как это произошло, до сих пор идут споры, но главное, что в этот день на одного мерзавца на планете стало меньше. Мерзавца, причастного к геноциду азербайджанцев в Гарадаглы и Ходжалы, ходившего по трупам женщин и детей.

Кого героизировать и канонизировать, конечно, личное дело армян, но этим дело не ограничивается. Армяне усиленно пытаются заставить поклоняться идолу-террористу и другие народы. Армянские пропагандисты, к сожалению, имеют довольно большую сочувствующую аудиторию в России благодаря проармянскому телеэфиру, настраивающему россиян определенным образом. Так, накануне в передаче "Соловьев Live" был произнесен душещипательный монолог о Мелконяне, "многострадальном" армянском народе и подготовке к этому дню. Произнес его политолог, доцентр Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прзиденте РФ Сергей Карнаухов, известный своими проармянскими подходами. Планы просто огромные - и живьем, и в интернете. Все, как любят в Армении, по-армянски - шествия, свечки, слезы и "злые соседи".

Союз армян России 12 июня организует в Москве вечер памяти Монте Мелконяна. Присоединившиеся к мероприятию примут участие во флешмобе со свечами в местной армянской церкви, посмотрят документальный фильм о "герое" и попьют траурный чай.

К армянам, в принципе, претензий нет - что с них взять. Ну соберутся диаспорой, посморкаются, оплакивая потерю векового мифа о чужих землях и разойдутся. Тут вопрос в другом. Российские власти, политики, депутаты, общественники и прочие постоянно подчеркивают, что Россия грудью стоит против терроризма и экстремизма и борется с ними повсеместно. В уголовном кодексе РФ есть соответствующие статьи, по которым периодически пытаются привлечь к ответственности тех, кто защищает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском противостоянии. Совсем недавно имама мечети российского города Челябинск Рината Яминева обвинили в якобы разжигании национальной и религиозной вражды после того, как он разместил в своем профиле в соцсети ВКонтакте фотографию агдамской мечети в Карабахе, превращенной армянами в период оккупации в загон для скота. Но мероприятия в честь террориста АСАЛА, лица, виновного в геноциде, проходят в Москве регулярно. И на этих сборищах говорят не о мире, а о ненависти и мести, звучат экстремистские речь и призывы к террору. Причем, с широкой пропагандой, как в том же прямом эфире Соловьева.

Признаться, не приходилось видеть, чтобы в самой России так вспоминали собственных героев и с таким трагическим придыханием говорили о них с экранов.

Будем надеяться, что на скорбные торжества соберутся только представители диаспоры и получающие от нее гонорары лица, и там не будет неоплачиваемых сочувствующих, которые сочувствуют просто так, из соображений религиозного или какого-нибудь там еще братства.

На всякий случай считаем нужным сказать несколько слов о том человеке, очередную годовщину смерти которого будет отмечать российское армянство 12 июня.

Родился Монте в Калифорнии, выучился на археолога, но по призванию был террористом, поэтому уже в 1978 году отправился в Бейрут. Был учеником всемирно известного террориста Рамироса по кличке "Шакал", руководил одним из ответвлений террористической АСАЛА, принимал участие в десятках терактов, в качестве боевика воевал в различных горячих точках, в частности против Израиля в Ливане, в долине Бекаа. После взрыва в парижском аэропорту Орли был арестован и шесть лет провел в тюрьме, правда, как не удивительно, не за терроризм, а за незаконное хранение оружия и подделку документов. В 1989 году был освобожден и выслан из Франции в Южный Йемен. К тому времени как раз набирал силу карабахский конфликт, и Мелконян понял, что не зря родился. В Карабахе он развернулся вовсю, участвовал в этнических чистках, оккупации азербайджанских территорий и актах геноцида. На руках "героя" кровь невинных детей. Как мы уже отметили, Мелконян был уничтожен азербайджанскими военнослужащими. Смерть его была далеко не героической, и потому была придумана легенда о неравном бое, чтобы не марать облик "совести нации".

Оккупированный под руководством Мелконяна Кельбаджарский район был очищен от оккупантов 25 ноября, как раз в день его рождения. Армяне до сих пор ноют по этому поводу, но в таком очень многозначительном совпадении виноваты они сами. Впрочем, не исключено, что дата освобождения района на десять дней позднее обговоренной первоначально, вымоленная армянской стороной, была подогнана намеренно - чтоб было о чем поговорить. Армянская идеологическая традиция любит подобные "совпадения".

Биографы "Аво" в лице его жены и брата пытаются изобразить его гуманистом, непричастным к убийствам мирных азербайджанцев Гарадаглы и Ходжалы. По их версии, Мелконян и в Гарадаглы, и в Ходжалы поспевал только после того, как его подчиненные уже завершали свое черное дело, и даже журил их за излишнюю жестокость. Желание близких разукрасить гуманизмом облик террориста вполне понятно - его нужно сделать удобоваримым для той же российской аудитории. Звать россиян ставить свечи в память о нацисте Нжде невозможно, а представить миру кровавого Монте в качестве воина-освободителя еще есть шанс.

Исторические же реалии следующие: при участии Мелконяна в Гарадаглы были убиты 145 человек, 54 из них в один день, остальные после взятия в плен и заложники. Среди убитых 15 женщин и 13 детей. Через девять дней была учинена холджалинская резня, в которой принимали участие наряду с Монте Серж Саргсян и Сейран Оганян. По официальным данным армянами были убиты 613 человек (по неофициальным более тысячи), в том числе дети, женщины и старики. Были взяты в заложники 1275 ходжалинцев, судьба 150 из них неизвестна до сих пор.

Нормальный такой себе герой армянского народа, не так ли?

В 2005-м году брат и жена Мелконяна издали мемуары под названием "Путь моего брата" (My Brother's Road). Интересно, что в книге не скрывается сам факт ходжалинского геноцида, а армяне называются боевиками. Но "Аво" появляется всякий раз после событий. "Теперь только ветер свистел в сухой траве, ветер, который начался недавно и еще не успел унести запах трупов. Монте прибыл в Мартуни всего 22 дня назад, но уже походил по двум полям смерти, политым кровью пленных и безоружных мирных крестьян (имеются в виду геноцид в Ходжалы и Гарадаглы - ред.). Монте шел, с хрустом ступая по валежнику, на котором женщины и девочки были разбросаны как куклы. "Никакой дисциплины", - бормотал он"", - говорится в мемуарах.

О том, как Мелконян "освобождал" Кельбаджар, тоже хорошо известно. По этому поводу есть даже видеоматериалы, на которых герой армянского народа, издеваясь над азербайджанским населением, посылает мирным жителям ультиматумы в окружении держащихся за животы от смеха боевиков...

Итак, день памяти негодяя в Москве, пропаганда в российском телевизионном эфире "подвигов" террориста, лица, виновного в преступлениях против человечности - на одной чаше весов. И опубликованная по всему миру, в том числе в российских СМИ фотография разрушенной агдамской мечети - на другой. Что должно перевесить с точки зрения российского законодательства и морально-нравственного кодекса российского общества? По идее - первое, но по факту перевешивает пока что второе. И это, к сожалению, наводит на определенные размышления.

В заключение напомним о единственной светлой мысли "Аво", которая звучит сегодня как приговор Армении. "Если потеряем Карабах, то закроем последнюю страницу армянской истории", - говорил Монте Мелконян.

Прямо как в воду глядел...

Лейла Таривердиева