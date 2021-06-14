Принуждение к примирению

Армянская сторона наконец осознала бесперспективность проводимой, так называемой, "минной дипломатии".

В ответ на освобождение 15 военнослужащих армянской армии, задержанных с оружием в руках на азербайджанской территории, Армения передала карты минных полей освобождённой части Агдамского района. При этом, армянский и. о. премьер-министра, в свойственной для него манере редактора малолитражной газеты, распространил в социальных сетях фотографию бывших заключённых с комментарием "наши герои после азербайджанского ада".

Судя по их внешнему виду, выглядели они явно не как заключённые, а как отдохнувшие и отъевшиеся туристы одного из центров отдыха, где-нибудь в районе Губы или Габала.

Несомненно, это событие можно назвать исторической победой Президента Азербайджана, который проявил непоколебимую волю и стойкость, не поддавшись внешнему давлению в достижении цели-обеспечения разминирования и безопасности освобождённых азербайджанских территорий.

Первые шаги, направленные на создание мер доверия, были положительно оценены ведущими мировыми странами и международными организациями: США, Россией, Европейским Союзом, ОБСЕ и др.

Как известно, после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, армянская армия покинула часть оккупированных территорий. Однако покидая их, оставила большое количество минных полей, которые препятствуют возвращению азербайджанских беженцев и восстановлению освобождённых территорий.

Начиная с ноября 2020 года, на минах, установленных армянской армией, погибли и были ранены свыше 120 азербайджанских военнослужащих и мирных граждан.

Азербайджанская сторона, с первых дней после окончания боевых действий, неоднократно требовала у армянской стороны предоставить карты минных полей.

В ответ получала лишь отказы, отговорки и какие-то ответные фантастические требования. Словом, армянская сторона делала все, чтобы не предоставлять эти карты, надеясь таким образом оставить освобождённые территории без населения, в надежде на будущий реванш.

К сожалению, для армянской стороны это окончилось полным провалом. Пришлось принять условия Азербайджана и согласиться на предложенный международными посредниками вариант-освобождение задержанных военнослужащих в обмен на карты минных полей.

Азербайджан, который проводит политику принуждения к примирению, в очередной раз подтвердил свою репутацию страны, стремящийся к достижению окончательного мира и созданию в регионе Южного Кавказа зоны безопасности и сотрудничества.

Армения, после завершения Второй Карабахской Войны, оказалась в глубоком внутриполитическом и экономическом кризисе, вызванном разгромом и капитуляцией.

Все это привело к необходимости проведения внеочередных парламентских выборов, так как Н. Пашинян и его команда потеряли, в определенной степени, доверие армянского народа.

Армянская оппозиция, которая пытается прийти к власти на волне народного недовольства, использует сложившуюся ситуацию для смещения Н. Пашиняна и изменения внешнеполитического курса страны.

Армянское руководства (во главе с Н. Пашиняном) пыталось играть роль "стойкого оловянного солдатика" после окончания боевых действий, по своему интерпретируя пункты достигнутого Заявления, используя пустую воинствующую риторику.

Все их старания разбились в пух и прах о железную позицию азербайджанской стороны, которая ни на шаг не отступила от занимаемой позиции.

В чем же заключается политика принуждения Армении к примирению?

Азербайджан всегда стремился к достижению примирения, окончанию враждебности между двумя народами, интеграции армянского населения Карабахского региона Азербайджана, открытию коммуникаций и экономическому сотрудничеству.

Увы, армянская сторона отказывалась от этих мирных инициатив, проводила политику открытой враждебности, основанной на пещерной туркофобии, не давая таким образом начать процесс примирения.

Неоднократно сторонники жесткой линии в Армении, часто без ведома политического руководства страны, осуществляли провокации, направленные на обострение ситуации. Однозначно, что все провокации на азербайджано- армянской границе, попытки засылки террористических групп, которые имели место, были направлены на срыв достигнутых трёхсторонних Заявлений и могли стать причиной для возобновления боевых действий.

Не смотря на это, азербайджанская сторона постоянно проявляла сдержанность и добрую волю:

не поддавалась провокациям, освободила ряд задержанных лиц, не замешанных в преступлениях, разрешила транзит российского газа, передала сопредельной стороне заблудившихся военнослужащих, гражданских лиц и скот.

Увы, такая позиция Азербайджана не была оценена должным образом армянской стороной, которая в ответ пыталась интернационализировать ситуацию, пытаясь вовлечь в приграничный конфликт союзников по ОДКБ и третьи страны, развязав холодную пропагандистскую войну, используя возможности богатой армянской диаспоры.

Армянские друзья по всему миру начали по привычке наезжать на Азербайджан, используя парламентские структуры и даже высокопоставленных чиновников зарубежных стран.

Однако все попытки использовать ситуацию с задержанными террористами и приграничные конфликты для вовлечения третьих стран оказались безуспешными, так как Азербайджан является самодостаточным государством, с народом, сплочённым вокруг своего лидера Президента Ильхама Алиева, которых невозможно согнуть никаким давлением и прессингом.

Все намерения армянской стороны и их покровителей увязать проблему задержанных террористов и приграничные вопросы с открытием Зангезурского коридора были безосновательными, так как полностью противоречили достигнутым договорённостям.

Таким образом, армянская сторона не оставила Азербайджану никакого другого шанса, кроме как принудить Армению к примирению, заняв жесткую позицию по отношению к вероломному соседу.

После того, как азербайджанская армия после Второй Карабахской Войны, вышла на бывшую административную границу между Азербайджанской ССР и Армянской ССР, которая стала межгосударственной, остро стал вопрос о демаркации и делимитации границы между двумя странами.

Отлично понимая, что при проведении реальной демаркации с использованием современных средств GPS, Армения лишится не только незаконно удерживаемой приграничной территории (в том числе и стратегических высот), но и возможности использовать эту тему в попытках задержать открытие Зангезурского коридора, армянские политики под любым предлогом отказываются обсуждать эту тему.

За отказом армянской стороны от демаркации границ, косвенно стоит нежелание признавать территориальную целостность Азербайджана. Ведь в случае проведения демаркации границ, Армения должна будет окончательно отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и поддержки сепаратистов, вернуть захваченные эксклавы в Казахском районе и Нахичеванской Автономной Республике.

После того, как армянская сторона вынуждена была пойти на предоставление карт минных полей в Агдамском районе, это можно рассматривать, как первый шаг на пути к окончательному примирению двух сторон и народов.

Особо хотелось отметить, что этот процесс начался при посредничестве новых международных игроков. К посредническим усилиям России прибавилось посредничество соседней Грузии, которая заинтересована в создании на Южном Кавказе зоны свободной торговли, предложенной Президентом Ильхамом Алиевым, а также США, Европейского Союза и действующего Председателя ОБСЕ - Швеции.

Впервые за долгие годы такие посреднические действия увенчались успехом и стали предтечей дальнейшей разрядки напряжённости между двумя странами.

То, что присоединившиеся к российским усилиям посредники оказались успешными доказывает, что при объективном посредничестве и равноправном диалоге, можно добиться продвижения к окончательному урегулированию затухающего конфликта.

Для этого необходим полный вывод армянских войск с азербайджанских территорий, а также процесс легализации армянских граждан Азербайджана.

В настоящее время, отсутствие легальных документов не дают возможность армянским гражданам Карабахского региона Азербайджана выезжать за рубеж, за исключением Армении. Паспорта сепаратисткого режима не имеют никакой юридической силы, а получить армянские паспорта им не удаётся, так как армянские власти этим насильно удерживают тех, кто желает покинуть Карабах и переехать в Россию или в другие страны.

Начав процесс примирения, армянские граждане Карабахского региона Азербайджана получат реальные азербайджанские документы, которые позволят им не только получать все социальные льготы и выплаты, положенные полноправным гражданам Азербайджана, но и свободно выезжать за рубеж, в том числе и в вожделенную для них Турцию, которая закрыта и для граждан Армении.

Именно то, что представителям стран Запада удалось убедить армянскую сторону в том, что политика отказа от представления карт минных полей не будет способствовать освобождению задержанных армянских военнослужащих также показывает, что постепенно трезвый ум у некоторых армянских политиков начинает брать верх над националистической истерией.

Хотя Н. Пашинян сразу же заявил, что это только малая часть карт минных полей, а основная часть карт остаётся у армянской стороны, пытаясь успокоить "ястребов" и продолжая безуспешную политику "минной дипломатии".

Этим заявлением он ещё раз подтвердил, что карты минных полей у армянской стороны есть и это предмет торга, не смотря на то, что это грубейшее нарушение международного гуманитарного права.

Количество установленных мин просто поражает. Только на переданных армянской стороной картах Агдамского района, указаны места 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Можно только представить, сколько мин установлено в других освобождённых районах.

При этом, ссылки армянского лидера на то, что якобы Азербайджану ещё в декабре 2020 года были переданы некие карты минных полей в Агдамском районе, при проверке оказалось, что представленные карты-это полная фальшивка.

Очевидно, что на более смелые шаги армянской стороны до окончания выборов не приходиться рассчитывать, так как такие шаги сразу же используются в качестве компромата и обвинений в предательстве конкурирующими между собой партиями и блоками.

Примирение, которого так не хотят многие политические силы в Армении, позволит не только окончательно решить конфликт, но и способствовать экономическому развитию региона Южного Кавказа. Подключение Грузии к этому процессу есть свидетельство того, что мирные инициативы Президента Ильхама Алиева уже нашли широкий отклик и поддержку.

Процесс примирения довольно не простой, так как в Армении ещё достаточно его противники, которые надеются придя к власти, снова раскрутить маховик конфронтации и ненависти.

Неизвестно как, в случае смены власти в Армении, поведут себя новые армянские власти, ведь в большинстве своём претенденты на власть ведут себя достаточно агрессивно по отношению к нормализации отношений и обещают курс на конфронтацию.

Если оставить в сторону уже набившие оскомину устаревшие требования о неком статусе, то международные посредники, в том числе и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, могли бы сыграть свою непосредственную роль в налаживании полновесных контактов между сторонами, направленными на полное урегулирование.

Необходимо срочно провести справедливую демаркацию границ между странами, которая положит конец всяческим пограничным конфликтам и поможет достижению полноценного мирного соглашения.

Попытки некоторых армянских политиков нивелировать Зангезурский коридор до уровня налаживания только железнодорожного сообщения, лишь желание отказаться от соответствующего пункта трёхстороннего Заявления, так как речь шла об открытии всех видов коммуникаций, включая автомобильный, энергетический и др.

Желание армянской стороны, в угоду определенным кругам, по своему трактовать данный коридор, ставит под вопрос функционирование аналогичного Лачинского коридора, который в настоящее время используется в полном объёме (за исключением отсутствующего железнодорожного сообщения).

Начавшееся принуждение к примирению, есть закономерный итог перехода урегулирования от фазы военной к фазе дипломатическо - политической, которая может наконец привести к установлению в регионе окончательного полноценного мира, на принципах территориальной целостности и нерушимости границ всех государств региона Южного Кавказа.

Пярвин Мирзазаде