Фраза "новая реальность" на слуху у всех, кто занимается регионом Южного Кавказа. Новая реальность - это освобожденные от оккупации территории Азербайджана, уникальные исторические возможности для налаживания новых коммуникаций и форматов сотрудничества для всех стран нашего региона, и глубочайший кризис в Армении. И у этой новой реальности на Кавказе есть единоличный автор: Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Именно фактор личности Президента Ильхама Алиева привел Азербайджан к победе, а Армению - к столкновению с реальностью: подняв руку на Баку, Ереван получил удар "Железным кулаком", после которого страна разваливается буквально на глазах.

Разгром, устроенный Армении азербайджанской армией во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, вызвал цепную реакцию внутри проигравшей страны. Армянское государство десятилетиями раскручивало миф о собственной непобедимости и исключительности - раскручивало настолько сильно, что само в него в какой-то момент поверило. Осенью 2020 года Армению вернули назад в реальный мир. Мир, в котором пропасть в уровне развития Азербайджана и Армении, в котором Азербайджан - сильнейшее государство региона с мощной армией, экономикой и народом, сплоченным вокруг своего лидера. К чему это привело, можно наблюдать по новостям, приходящим из Еревана. Глубочайший политический кризис, война компроматов, попытки реваншистов вернуться во власть, популизм - список можно продолжать бесконечно.

Полностью развален государственный аппарат: начальник Генштаба пытался предпринять что-то вроде беззубого госпереворота, власти попытались его то ли уволить, то ли посадить - в итоге по существу все "остались при своих". Министр иностранных дел Армении подал в отставку, а через несколько дней заявления об уходе написали ВСЕ его заместители. Дело настолько плохо, что одному заму увольняться буквально запретили - иначе работать МИД страны перестанет в принципе.

И это все - на фоне того, что через полторы недели в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Что сделали бы политические силы в адекватной стране в такой ситуации? Забыли бы о разногласиях ради исправления ситуации, предприняли бы тяжёлые, но необходимые компромиссы, и так далее.

Что происходит в Армении? Премьер-министр торгует сыном, экс-президент притворяется демократом и раздает интервью почему-то российским, а не армянским СМИ, другой экс-президент рассказывает, как нынешний премьер-министр проиграл в казино за день сумму, равную военному бюджету Армении. Ах да, чуть не забыл - действующий президент Армении в это время жарит бургеры на мероприятии в Ереване.

На фоне всего этого никуда не ушла политика агрессии и провокаций в отношении Азербайджана: регулярно приходят сообщения об инцидентах на армяно-азербайджанской границе, несколько раз азербайджанские войска пресекали попытки диверсий и проникновения отрядов противника на территорию страны. Ереван до сих пор отказывается предоставить Баку карты минных полей, сознательно затягивая процесс разминирования. Конструктива с армянской стороны нет - и это в условиях, когда именно Армении более всех было бы выгодно максимально быстро разблокировать коммуникации, наладить отношения с соседями и начать наконец жить по-человечески.

Вся описанная выше картина - это не сюр, а самые настоящие реалии сегодняшней Армении. Государственные институты не работают и деградируют, политические силы заняты чем угодно, кроме реальной деятельности на благо собственного народа, и власти, и оппозиция заняты не решением проблем, а оголтелой борьбой за власть. Население тем временем массово бежит за границу, несмотря ни на какие ограничения, связанные с пандемией.

Армения буквально разваливается на глазах: и это закономерный итог для армянского общества и государства. Верили в придуманные ими же мифы, понадеялись на то, что в эти мифы поверили и остальные - а в итоге армянское государство столкнулось с фактором личности Президента Ильхама Алиева - лидера, сплотившего вокруг себя граждан Азербайджана, построившего боеспособную и эффективную армию, выведшего Азербайджан на качественно новый уровень развития. Президент Ильхам Алиев довел разницу в уровне Азербайджана и Армении до непреодолимой пропасти.

Пропасти, в которой и оказались в итоге армянские оккупанты.

Эмин Алиев,

Главный редактор Day.Az