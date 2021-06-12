Дипломатический триумф Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев 12 июня на встрече с послами-нерезидентами 10 стран сказал о том, что Азербайджан приближается к получению определенной информации о заложенных армянами минах благодаря недавним активным контактам международных организаций. Глава государства отметил, что надеется, что в скором времени поступят хорошие вести и вот сегодня вечером МИД Азербайджана распространил информацию о том, что Ереван передал Баку карту минных полей, расположенных в Агдамском районе в обмен на 15 задержанных армянских военных.

Полученная карта, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, ускорит процесс возрождения разграбленного и уничтоженного армянами города Агдам, спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, а также поможет беспрепятственно восстановить всю инфраструктуру района. Это очередная победа успешной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева и азербайджанской дипломатии.

Тонущая в ревашистких настроениях Армения долгое время упрямилась, устраивала провокации на армяно-азербайджанской границе, с целью вызвать ответный огонь азербайджанской стороны для попытки дальнейшего давления на международной арене. Правительство Азербайджана всегда понимает и знает чего пытаются добиться в Ереване и всегда находится на два и даже 3 шага впереди. Плюс, не смотря на все эти армянские махинации, наша страна в очередной раз проявила гуманизм по отношению к недобросовестным соседям. Обмен был произведен на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии. Следствие доказало, что передаваемые Армении военные не совершали тяжких преступлений против азербайджанского народа.

Армянские оккупанты в течение 30 лет минировали территории Азербайджана, сооружали оборонительные линии, рыли окопы, не забывая при этом мародерствовать, уничтожая все на своем пути - от домов, которые бросили изгнанные азербайджанцы, до окружающей среды. После завершения 44-дневной войны разгромным поражением Армении, на освобожденных землях погибли и были ранены десятки азербайджанских граждан, что сделало разминирование этих территорий самым острым вопросом для Азербайджана. Ереван нагло врал и отрицал наличие карт минных полей, пытаясь ввести в заблуждение мировое сообщество, которое неоднократно осуждало военные преступления Армении, но факты того, что карты есть, всплывали не раз. Сегодня для обиженных поражением армян минные поля являются негласным оружием послевоенного периода, направленным на то, чтобы погибло как можно больше мирных азербайджанцев. Последними жертвами стали оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, которые выполняли свой профессиональный долг в освобожденном Кельбаджарском районе.

На протяжении всей 30-летней истории Карабахского конфликта Армения демонстрировала некоструктивную позицию по отношению к его политического урегулирования. Азербайджану приходилось сталкиваться с армянскими провокациями, имитацией договоренностей с их последующим срывом. Именно благодаря выдающемуся дипломатическому таланту Президента Ильхама Алиева наша страна одержала удивительную победу над Арменией не только на поле боя, но и на поле дипломатической борьбы. До, во время, после Отечественной войны 2020 года и продолжающемся сейчас поствоенном периоде Президент Ильхам Алиев с самых высоких международных трибун призывал международное сообщество надавить на агрессора, образумить Армению и принудить ее к политико-дипломатическому урегулированию. Н е смотря на усилия международного сообщества, официальный Ереван не прислушался к Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанская армия во главе с Победоносным Верховным главнокомандующим преподнесла армянскому режиму суровый урок "железным кулаком".

Сейчас, когда в регионе установлена новая реальность, на первый план выходят вопросы постконфликтного взаимодействия в регионе, в том числе и между Азербайджаном и Арменией. И даже тут Армения продолжает демонстрировать далекий от конструктивизма, а периодически и вовсе неадекватный подход к решению поствоенных вопросов. В частности, в Азербайджан до сих пор пытаются пробраться армянские диверсанты, нерешенной остается проблема разминирования освобожденных территорий. И вот сегодня Президент Ильхам Алиев добился еще одной выдающейся дипломатической победы - Азербайджан и Армения совершили обмен карт на задержанных военных. Он произошел и благодаря большому международному посредничеству в лице правительства Грузии и госсекретаря США. Широкий спектр международных посредников, которые оказали помощь в осуществлении этого обмена - показатель того, что мировое сообщество в очередной раз прислушилось к тому, что говорит Президент Ильхам Алиев, к его заявлениям и проводимой им политике.

Европа и Госдеп США приняли большое участие и оказали серьезную поддержку в передаче карт минных полей в Агдамском районе азербайджанской стороне и это очередная выдающаяся заслуга Президента Ильхама Алиева. Именно Президент Ильхам Алиев стал автором новой реальности в регионе, и продолжает им быть.

М.Ахмедзаде