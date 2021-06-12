https://news.day.az/politics/1352034.html Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты мин в Агдамском районе - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты мин в Агдамском районе - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Согласно достигнутому соглашению, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где указаны 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявление МИД Азербайджана.
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