Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты мин в Агдамском районе

Согласно достигнутому соглашению, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где указаны 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявление МИД Азербайджана.

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