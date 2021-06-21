Шушинская декларация обеспечит стабильное экономическое развитие всего Южного Кавказа

И Турция, и Азербайджан прекрасно понимают, что если в регионе Южного Кавказа не будет стабильного экономического развития, то война может повториться уже не только между Азербайджаном и Арменией, но может охватить и ряд других стран. Поэтому стабильность в регионе напрямую связана с экономическим развитием.

Об этом Day.Az сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Как отметил турецкий политолог, в этом направлении Баку и Анкара сейчас готовят обширные экономические программы и уделяют особое внимание военной безопасности. Шушинская декларация, продолжил он, открыто показывает, что Турция и Азербайджан не хотят больше войны на Южном Кавказе и готовы защищать друг друга.

"Шушинская декларация одновременно является гарантией для Армении. Потому что никакие националистические движения и руководство в Ереване не смогут больше провоцировать Азербайджан и Турцию. Поэтому я очень высоко оцениваю подписание Шушинской декларации, которая станет гарантией безопасности в регионе", - заявил он.

По словам нашего собеседника, армянский народ не является врагом ни для Турции, ни для Азербайджана. Врагами являются националистические элементы, к примеру дашнаки, которые постоянно пытаются создать так называемую "великую Армению".

"Анкара заинтересована в том, чтобы Ереван встал на путь здравого смысла и начал торговать с Европой и другими странами, используя транзитный потенциал Турции. В этом случае Турция готова снять ограничения с Армении и начать конструктивный диалог с Ереваном и в будущем даже вести торговлю напрямую. Долгое время армянский народ фактически живёт в изоляции из-за мифических мыслей о "миацуме" и не имеет прямых контактов с Европой.

После Шушинской декларации Турция и Азербайджан гарантируют, что на Южном Кавказе будет безопасность и стабильное экономическое развитие. А Армения, если хочет получить доступ к современному миру, должна тоже участвовать в этом направлении", - резюмировал Энгин Озер.

Абдул Керимханов