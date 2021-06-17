На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих

Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, останки обнаружены на территории Ходжавендского района.

Отмечается, что это останки участников боевых действий в Карабахе.

Для идентификации останков будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, по заявлению армянской стороны, за время поисковых работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения боевых действий в Карабахе найдены или переданы армянской стороне тела и останки в общей сложности 1579 человек.