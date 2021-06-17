https://news.day.az/politics/1353581.html На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих
Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки еще 3 армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, останки обнаружены на территории Ходжавендского района.
Отмечается, что это останки участников боевых действий в Карабахе.
Для идентификации останков будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Отметим, по заявлению армянской стороны, за время поисковых работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения боевых действий в Карабахе найдены или переданы армянской стороне тела и останки в общей сложности 1579 человек.
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