Цена веры в армянские мифы

Сказки и мифы есть у всех народов мира. К примеру, весьма интересны всегда были мифы Древней Греции, с их подвигами Геракла и приключениями аргонавтов. При этом, греки ведь не строят свою жизнь вокруг этих мифов. Они живут реальной жизнью, со всеми ее радостями и горестями, взлетами и падениями. Ровно также живут и все остальные народы, живущие в самых разных странах мира.

Другое дело армяне. Подавляющее большинство представителей этого народа не просто выросло на мифах. Они реально живут ими, верят в их правдивость и удивляются, когда мифы рушатся. При этом, плача и причитая по поводу крушения и развенчивания одних мифов, армяне молниеносно создают новые. И снова начинают в них верить.

Приведу конкретное тому доказательство. На протяжении почти трех десятилетий, что длилась оккупация азербайджанских территорий , армянская общественность упивалась мифом о "непобедимости" армянской армии и "непроходимости" защитных рубежей на захваченных территориях. Да, был еще миф про "Запад нам поможет". Но, он был чуть слабее распространен. В итоге, обнулилось все. Причем, началось обнуление еще в апреле 2016 года. Четырехдневная война, по итогам которая азербайджанская армия освободила свыше 20 квадратных километров наших территорий, взяв под контроль ряд важнейших высот, вроде бы должна была отрезвить армянское общество.

Но, в стране-оккупанте все решили свести к необходимости смены власти. Той, в лице Сержа Саргсяна и Сейрана Оганяна, на которую и свалили всю вину за поражение, отправив на свалку истории и не поверив их вранью про причины и последствия того поражения.К власти , в результате "шашлычной революции", был приведен Никол Пашинян, которого теперь в Армению называют пораженцем , предателем, популистом , в общем лузером.

При этом, аж до самого начала 44-дневной войны, миф о "непобедимости" армянской армии оставался живучим. Обнуляться он начал уже с первых дней войны, по мере того, как азербайджанская армия стремительно освобождала один населенный пункт за другим. Правда, тогда также делались отчаянные попытки по развешиванию лапши на уши армянской общественности. Глашатаи будущего поражения трещали без умолку о том, что имеет место "тактическое отступление". Попутно, шел рассказ о таком количестве "уничтоженной" азербайджанской военной техники, что в Баку все хохотали. Ибо, армянские мифотворцы создали иллюзию "уничтожения" военной техники почти всего НАТО.

В итоге, война закончилась так, как должна была закончится - разгромом армянской армии, освобождением семи ранее оккупированных районов Азербайджана, подписанием, по сути, акта о капитуляции Армении. Общество страны-изгоя Южного Кавказа погрузилось в плач и траур. Потому, что лопнул пузырь мифа, в которые три десятка лет верили армяне.

Официальным данным о потерях в живой силе в РА никто не верит. Называются цифры в пять-восемь тысяч погибших армянских военнослужащих. А то, что армянская власть врет, в очередной раз стало очевидно, когда были продемонстрированы кадры из моргов, где на полу штабелями были сложены трупы тех, кого правители Армении использовали в качестве "пушечного мяса".

Плюс, масла в огонь подлил экс-президент Армении Серж Саргсян. Он заявил, что число пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе составляет 1064 человека, а не 321, как заявлял ранее Никол Пашинян. Причем, это были не просто слова. Офис Саргсяна опубликовал документ, в котором указано число пропавших без вести. Этот документ был направлен Фондом страхования военнослужащих вице-премьеру Мгеру Григоряну и министру труда и социальных вопросов Месропу Аракеляну.

Так что, совсем уж плачевными были итоги 44-дневной войны для Армении. Тем забавнее слышать и читать ныне о том, как в этой стране активно придумываются новые мифы. К примеру, миф о возможности военного реванша, включающий в себя кучу мифов поменьше. Авторы этого бреда пытаются убедить общество проигравшей страны в том, что "азербайджанская армия не так сильна, как раньше". Мол, практически не осталось у нас БПЛА, нет денег на покупку новой военной техники. Да и вообще, Азербайджан якобы понес колоссальные потери и едва ли не готов сдастся Армении.

Понятно, что это даже не анекдот. Это просто примитивная ложь, очередной миф, который легко разрушается фактами. У Азербайджана есть огромные финансовые возможности для дальнейшего укрепления армии. И есть уже договоренность о покупке новой партии всего того, чем славится ВПК Израиля. Плюс, по соглашение между Турцией и Азербайджаном началась передача военных технологий Баку и создание производственных мощностей военно-промышленного комплекса, по стандартам НАТО.

Особенно важное значение имеет производство Байрактаров, систем ПВО(HISAR), RLS, вертолетов АТАК, лазерное оружие, кибер-оружие, военно-морского назначения, а также начало производства танков АЛТАЙ и многое, что создает фактор взаимной кооперации и передачи военных технологий. Кроме того, в Гяндже будет создана совместная Азербайджано-Турецкая авиабаза на базе самолетов F-16. Авиабаза будет контролировать Карабах и Шушу.

В самой Шуше будут размещены системы ПВО HISAR и вертолеты ATAK -войска специального назначения. Наконец, согласно подписанной президентами Азербайджана и Турции "Шушинской декларации", в которой прописано проведение совместных действии в случае угрозы или агрессии со стороны третьих государств или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон.

Нет, мы понимаем, что новые мифы в Армении создаются для того, чтобы удержать граждан этой страны от повального бегства за рубеж. А еще для того, чтобы хоть кто-то поверил в сказку про то, что "Робик придет - порядок наведет". В реальности же, все это примитивная ложь. Наивная и безумная вера в которую закончится для Армении новыми тысячами погибших , окончательной потерей армии, а возможно и государственности. И никто, кроме самих армян, не будет виноват в случившемся. Потому, что им не раз предлагалась альтернатива в виде мирного , взаимовыгодного сосуществования и процветания.

Акпер Гасанов