Состоялись консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря

17 июня 2021 года в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики состоялись двусторонние консультации между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией по вопросам Каспийского моря.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, специальный представитель Президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с государствами-членами СНГ Михаил Петраков.

На встрече обсуждались вопросы реализации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, меры по подготовке к следующему Каспийскому саммиту на уровне глав государств, а также проекты соглашений об отраслевом сотрудничестве между прикаспийскими государствами.

Стороны также обменялись мнениями по текущей повестке дня и повестке очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.