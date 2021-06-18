https://news.day.az/politics/1353712.html В Украине арестован азербайджанец, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии - ВИДЕО
В Украине арестован азербайджанец, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии - ВИДЕО
Лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии. задержано в Украине.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории зарубежных стран.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре