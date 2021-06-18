В Украине арестован азербайджанец, участвовавший в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии

Лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии. задержано в Украине.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, продолжаются мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории зарубежных стран.

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