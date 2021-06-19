Армянский народ не доверяет ни Пашиняну, ни Кочаряну

20 июня состоятся досрочные выборы в парламент Армении. Есть большая вероятность того, что после выборов ситуация в Армении обострится. Проигравшая сторона скорее всего откажется признавать собственное поражение и призовет своих сторонников на митинги. В этом случае нельзя исключать начало гражданской войны в Армении.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Cebhe.info сказал политический эксперт Абдул Керимханов.

По его словам, в настоящее время ни одна политическая партия в Армении не сможет сформировать правительство самостоятельно и будет вынуждена создавать коалицию.

"На предстоящих парламентских выборах в Армении есть два главных претендента на победу. Одна из них - партия "Гражданский договор" во главе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Согласно последним данным, за правящую партию готовы проголосовать 22,4% граждан Армении. Главным соперником Пашиняна на выборах считается Роберт Кочарян, баллотирующийся от блока "Армения". Число тех, кто готов проголосовать за экс-президента Армении, составляет 20,6%. Как видно из показателей, ни Пашинян, ни Кочарян не обладают полной поддержкой армянского народа. Поэтому они вынуждены заручиться лояльностью других политических партий", - заявил эксперт.

Он также отметил, что в ближайшие дни политическая ситуация в Армении может измениться.

"После тяжелого поражения во Второй Карабахской войне армянское общество все еще находится в смятении. По итогам войны рейтинг Пашиняна резко упал. Однако большинство армян ненавидят Кочаряна и весь "карабахский клан" в целом. Независимо от исхода выборов в Армении, победитель будет вынужден нормализовать отношения с соседними странами, то бишь с Азербайджаном и Турцией. В противном случае экономический спад в Армении только усугубится", - заключил Абдул Керимханов.