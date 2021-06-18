https://news.day.az/politics/1353928.html Джейхун Байрамов напереговорах с генсеком Тюркского совета
Джейхун Байрамов напереговорах с генсеком Тюркского совета
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдадом Амреевым.
Как передает Day.Az, встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталии.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями по развитию связей в тюркском мире и обсуждены другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.
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