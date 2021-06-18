Джейхун Байрамов напереговорах с генсеком Тюркского совета

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Багдадом Амреевым.

Как передает Day.Az, встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталии.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по развитию связей в тюркском мире и обсуждены другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.