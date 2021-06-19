Карабахский конфликт завершен, и стоит сконцентрироваться на будущем

Карабахский конфликт завершен, и странам региона стоит сконцентрироваться на будущем.

Как передает Day.Az, об этом на панельных обсуждениях "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Дипломатического форума в Анталье сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Несмотря на то, что оккупации азербайджанских территорий был положен конец, некоторые продолжают использовать термин "конфликт", отметил министр.

"Но конфликт урегулирован. Это не означает, что все вопросы решены, но Азербайджан неоднократно призывал Армению к подписанию мирного соглашения. Мы призывали и призываем Армению к мирному соглашению", - сказал Байрамов.

По его словам, история не знает таких случаев, когда одна из сторон конфликта предоставляла другой стороне готовое мирное соглашение и просила его подписать.

"Это политический двусторонний процесс. Для его достижения необходимы двусторонние меры", - отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что для этого власти Армении должны продемонстрировать политическую волю.

"Политическое руководство Армении должно понять, что альтернативы хорошим, добрососедским отношениям нет. Это самый хороший вариант на сегодняшний день", - сказал министр.

Он вновь отметил, что предложение Азербайджана по налаживанию отношений остается актуальным, но армянская сторона его не принимает.