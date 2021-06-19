Минская группа (МГ) ОБСЕ не оправдала себя в вопросе карабахского конфликта.

Об этом на панельных обсуждениях "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Дипломатического форума в Анталье сказал экс-посол США в Баку Мэтью Брайза, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в последнее время МГ ОБСЕ не проявляла активности в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Экс-посол напомнил, что самыми активными в этом направлении были Россия и Турция.

"На данный момент на освобожденных территориях Азербайджана дислоцирован российский миротворческий контингент. Действия российских миротворцев положительно влияют на ситуацию", - считает Брайза.

Он также положительно оценил деятельность турецких наблюдателей на освобожденных территориях.

Комментируя судьбу МГ ОБСЕ, Брайза отметил, что ее деятельность может стать полезной в дальнейшем развитии отношений сторон, например в налаживании доверия между ними.