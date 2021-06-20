Переданные армянами карты минных полей верны 50%?

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что часть карты минных полей Агдамского района, переданной Арменией Азербайджану, верна на 50%, а другая - на 20-30%.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение оборонного ведомства, глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов отметил, что в настоящее время специалисты проводят полный анализ карт.

"В то же время эта работа практически ведется и на территории. Поэтому пока рано говорить о каких-либо цифрах и делать выводы о том, в какой степени эти карты верны. И речь идет не только о картах заминированных территорий Агдама, но и об анализе всех полученных карт минных полей. Еще раз хочу сказать, что результаты, достигнутые в этом направлении, со временем будут регулярно доводиться до сведения общественности", - сказал Эйвазов.