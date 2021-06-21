Газета Azernews будет издаваться в трех различных дизайнах

Первая англоязычная газета Азербайджана Azernews порадует своих читателей новым привлекательным дизайном.

Номера газеты впредь будут издаваться в трех различных современных дизайнах.

Так, на первой странице печатной версии издания, разработанной с учетом потребностей читательской аудитории, можно будет ознакомиться с анонсами самых интересных новостей, которые есть в данном выпуске газеты. Кроме того, размещение большого количества фотографий на первой странице номера еще больше повысит привлекательность издания с точки зрения мировых стандартов в сфере медиа.

Также для удовлетворения потребностей своих читателей Azernews продолжает внедрять новые информационно-коммуникационные технологии и обновляет онлайн-версию газеты - azernews.az. Это осуществится посредством перехода на новую цифровую платформу, основанную на самых современных информационных технологиях, в соответствии с опытом ведущих мировых изданий.

Кроме того, Azernews запустила приложение для планшетных компьютеров iPad.

Загрузив бесплатную версию приложения Azernews из App Store, можно получить доступ к последним новостям, статьям, интервью и изображениям самого высокого качества.

Уверены, что инновации поспособствуют еще большему расширению читательской аудитории издания, позволят достичь поставленных целей и обеспечат деятельность в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества.