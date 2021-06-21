На выборах в Армении присутствовала агрессивная риторика

Досрочные парламентские выборы в Армении были поляризованы и омрачены агрессивной риторикой.

Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении наблюдателей ПАСЕ.

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