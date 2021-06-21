https://news.day.az/politics/1354647.html На выборах в Армении присутствовала агрессивная риторика - ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСЕ
На выборах в Армении присутствовала агрессивная риторика - ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСЕ
Досрочные парламентские выборы в Армении были поляризованы и омрачены агрессивной риторикой.
Об этом, как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении наблюдателей ПАСЕ.
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