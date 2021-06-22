https://news.day.az/politics/1355057.html В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 111 человек вылечились, скончавшихся нет.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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