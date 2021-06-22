Азербайджанские военные летчики в Турции

Начались международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что учения нацелены на обмен знаниями, навыками и опытом.

На начальном этапе учений экипаж Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил задачи по уничтожению наземных целей.

Отметим, что учения "Анатолийский орел - 2021" продлятся до 3 июля.