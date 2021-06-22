https://news.day.az/politics/1355113.html Азербайджанские военные летчики в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военные летчики в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Начались международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Сообщается, что учения нацелены на обмен знаниями, навыками и опытом.
На начальном этапе учений экипаж Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил задачи по уничтожению наземных целей.
Отметим, что учения "Анатолийский орел - 2021" продлятся до 3 июля.
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