Возвращение азербайджанцев на родные земли в Агдаме

На сайте бельгийского телеканала VRT опубликован репортаж об освобожденном азербайджанском городе Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ведущий в начале репортажа рассказал о своем визите в Агдам. По его словам, город называют "Кавказской Хиросимой", а также он был полностью разрушен армянами во время оккупации.

Ведущий показал разграбленные и уничтоженные дома азербайджанцев и единственную сохранившуюся мечеть, которая использовалась не по назначению.

В репортаже выделено место рассказам жителей, которые впервые после 30 лет оккупации вернулись на родные земли. Говоря о жизни города до оккупации, местные жители отмечают, что в настоящее время эти территории неузнаваемы.

На кадрах видно, насколько сложным является процесс разминирования Агдама и возвращение на эти земли мирных жителей.

В репортаж также включены кадры, на которых армяне сжигают дома и наносят ущерб природе, покидая освобожденные азербайджанские территории после трехстороннего заявления.

В завершение отмечается, что Азербайджан начал строительные работы на освобожденных территориях. В настоящее время реализуются проекты по строительству дорог, восстановлению населенных пунктов и созданию инфраструктуры. Среди этих проектов особо был отмечен международный аэропорт в Физули.