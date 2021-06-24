Осмеянный Артак: отрезвление по-армянски

Все логично. Нынешняя армянская власть в лице Никола Пашиняна делала все возможное и даже невозможное для приближения войны с Азербайджаном. Официальный Баку многократно взывал к голосу разума официального Еревана. Не помогло. Началась Отечественная война, которая длилась 44 дня и завершилась освобождением семи оккупированных районов нашей страны. Наш флаг стал развеваться в Шуше, а Армения погрузилась в глубокий внутриполитический кризис.

Воспользовавшись которым и эксплуатируя тезис о пораженце и капитулянте Пашиняне, его оппоненты попытались сместить Никола Вовавевича и его партию. Сделать это они планировали посредством внеочередных парламентских выборов. Блок "Армения ", возглавляемый вторым президентом РА Робертом Кочаряном, имел неограниченные финансовые ресурсы, а также лояльность подавляющего большинства местных СМИ. Да и из России их всячески поддерживали- финансово, политически, медийно.

Все это привело к тому, что Кочарян и его подельники начали делить шкуру неубитого медведя. Они принялись кричать о своей победе, совершенно не учитывая существующие реалии. А они, эти самые реалии, были просты и очевидны - подавляющее большинство граждан Армении ненавидело и презирало прежнюю власть, "карабахский клан" больше, чем проигравшего войну Пашиняна.

Плюс, что особо важно, итоги 44-дневной войны и дальнейший ход событий, в том числе и согласие мирового сообщества с победой Азербайджана, отрезвили сотни тысяч граждан страны-оккупанта. Они поняли, что военного реванша, о котором на каждом углу кричали Кочарян, Саргсян, Ванецян и дашнаки, просто не может быть. Баланс сил изменился. Азербайджан превратился в государство-гегемон Южного Кавказа.

А тут еще и "Шушинская декларация" была подписана. После чего вообще нелепо было отрицать очевидное - укрепление азербайджано-турецкого альянса, который в состоянии добиваться решения любых поставленных задач. Армения окончательно потеряла право на принятие самостоятельных решений. Да и никаких перспектив для нее, в случае продолжения политики самоизоляции, не было. Так что,предпочтения подавляющего большинства граждан этой страны на нынешних внеочередных парламентских выборах были прогнозируемы и логичны.

Прогнозируемо и логично и то, что происходит ныне, сразу после выборов. А именно конкретные шаги официального Еревана по установлению мира с Азербайджаном. Поражает лишь попытка ряда армянских СМИ изображать удивление по поводу происходящего. Так, издание "Грапарак" в ужасе сообщает, что "в ближайшее время между властями Армении и России будет достигнута договоренность о размещении российских миротворцев на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области Армении, после чего войска будут отведены с передовой".

Это СМИ указывает на то, что факт проведения переговоров подтвердил начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян. На вопрос, дала ли уже азербайджанская сторона свое согласие, Давтян ответил: "Нам у Азербайджана не о чем спрашивать на нашей территории, но с их стороной ведутся переговоры, потому что есть вопросы. Наша цель - отвести азербайджанские части к границе без каких-либо столкновений, и мы должны принять меры на всей протяженности нашей территории. При необходимости мы сотрудничаем с российской стороной".

Как видим, имела место дешевая бравада очередного армянского "полководца". Таких мы уже повидали немало. Достаточно вспомнить экс-министра обороны Армении Давида Тонояна, утверждавшего, что "новая война с Азербайджаном-это новые захваченные территории Азербайджана". Где сейчас этот "гений стратегии и тактики"? Не видно его и не слышно. А армянская армия, точнее то, что от нее осталось, представляет жалкое зрелище. Она способна лишь на новые "тактические отступления".

Понимают это уже и в самой Армении. Там уже знают и реальную цены пустозвонству военного и политического руководства страны. Поэтому логично и неудивительно то. что "Грапарак" вовсю высмеивает Артака Давтяна. "Из "грозного" заявления начальника Генштаба о передаче нашей суверенной территории миротворцам другого государства становится очевидно, что отводить будут только войска армянской стороны, и сложно сказать, что в итоге может произойти на границе. Также есть информация, что Никол Пашинян, скорее всего, осенью, в сентябре, подпишет соглашение, которое фактически признает территориальную целостность Азербайджана", - отмечает издание.

Как видим, все логично. Военно-политическая победа Азербайджана настолько отрезвила граждан Армении, что они смеются над попытками своих "полководцев" изображать хорошую мину при плохой игре. Плюс, вопрос признания Арменией территориальной целостности Азербайджана уже звучит, как неизбежность, с которой нужно смириться. Так что и тут все логично. Поражает другое - неужели армянам нужно было доводить дело до войны, итог которой был предсказуем, чтобы понять и признать все то, о чем наша страна их предупреждала давно?! Впрочем, это скорее риторический вопрос.

Акпер Гасанов