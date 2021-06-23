Как в Армении Кочаряна "отпетушили"

Бывший глава карабахских сепаратистов, военный преступник, второй президент Армении Роберт Кочарян хаотично пытается найти оправдания своему огромному поражению на внеочередных парламентских выборах. Он слишком активно изображал уверенность в победе, слишком усердно делил шкуру неубитого медведя до выборов, чтобы просто так взять и признать свое фиаско. А ведь в реальности, это всего лишь банальная история развенчанного диктатора.

И в этой связи напрашиваются определенные аналогии. "Люди вроде меня появляются раз в пятьсот лет!" - заявил он в начале 70-х годов министру здравоохранения руководитель Румынии Николае Чаушеску. Прилавки книжных магазинов были заполнены книгами, воспевающими "мудрую политику" вождя. К 70-м годам нормой стали такие обращения, как "Гений Карпат", "Источник нашего света", "Полноводный Дунай разума", "Творец эпохи невиданного обновления".

Чем же все это кончилось? Массовыми акциями протеста, свержением четы Чаушеску, их попыткой бежать за границу, судом. "Какой позор! Я была для вас матерью последние 20 лет!", кричала солдатам Елена Чаушеску. На что получает ответ от одного из солдат: "Да, но ты забывала о наших матерях". А потом их расстреляли, бросив тела у стены солдатского туалета.

Это был скоротечный ответ румын на долгие годы, десятилетия голода и нищеты в тот самый период, когда диктатор и его семья купались в роскоши. Народу давали электричество по расписанию, ввели жесткую систему экономии продуктов, а гардеробы семьи Чаушеску ломились от шуб. Они коллекционировали бриллианты, когда простые румыны мечтали о куске мяса раз в месяц.

Роберт Кочарян, обокравший Армению за годы своего правления, с легкостью тратил огромные суммы на охоту на львов в Африке, когда рядовые армяне паковали чемоданы для бегства из страны, в которой они не могли обеспечить себя хлебом насущным. Он стал долларовым миллиардером в стране, которая является самой экономически отсталой в регионе. Ему удалось избежать расстрела благодаря зарубежным покровителям. Но и они не помогли ему сейчас, когда Кочарян попытался вернуть себе власть.

Он, по сути, был "расстрелян" армянским народом. Не физически, но морально. Имея столь мощную медийную поддержку, в том числе и за пределами Армении, безграничные финансовые возможности, в том числе и благодаря примкнувшим к нему олигархам типа "Тупого Гаго " Царукяна, он в итоге получил всего 20% голосов избирателей.

Да, уже слышны речи о том, что Арам Габрелянов развел Кочаряна на три миллиона долларов, обещая успех политический за счет пиар компании. Но, давайте в таком случае ужаснемся реальному уровню второго президента Армении, если его, такого амбициозного и самовлюбленного, сумел развести такой прохиндей, как Габрелянов!

А все потому, что Кочарян позволил себя оболванивать. Он и сейчас демонстрирует полнейший отрыв от реальности, заявляя , что "с первого митинга блока у Оперы повестку дня диктуем мы, а не власти". Он хорохорится. Мол, не вывел сторонников на улицы, потому что является сторонником решения вопроса в правовом русле. Это говорит тот самый лицемер, телохранитель которого убил человека за окрик "Привет, Роб!".

Понятное дело, что будь у Кочаряна хоть малейшая уверенность в том, что улица обеспечит ему победу, он бы попытался ее использовать. Но в том все и дело, что нет у него реальной поддержки. Те 20%, что получил его блок- сумма голосов всех сил, что были представлены там. Получается, что дашнаки, "процветающие армяне" и большая часть карабахского клана в итоге смогли собрать менее 270.000 голосов.

Сказать, что это было фиаско- значит ничего не сказать. Какое же слово является наиболее точным для описания случившегося? Ответ на этот вопрос дал сам Кочарян, любящий использоваться слово "петушиться". Не знаю, где и когда его такому научили. Не знаю, связано ли это с какими-то скрытыми от широкой общественности эпизодами жизни Робика. Но очевидно, что его самого, говоря на понятном второму президенту Армении сленге, "отпетушили". Народ Армении это сделал, обнулив все планы Кочаряна. Как ему теперь с этим жить, знает только сам Роб. Утешать же себя он может тем, что с Чаушеску обошлись гораздо хуже...

Акпер Гасанов