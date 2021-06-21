Кочарян проиграл все: что и как похоронило "сбитого летчика"?

Вчера в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, которые стали похоронным маршем для камарильи Кочаряна, сборища бывших Сержа Саргсяна и выбором простых армян в пользу Никола Пашиняна.

Согласно окончательным данным ЦИК Армении после подсчета 100% голосов, за блок "Гражданский договор" Пашиняна проголосовало 687251 (53.92%), за блок "Армения" Кочаряна 268165 (21,04%) и за блок "Честь имею" Саргсяна - 66633 (5.23%) избирателей.

Именно эти политические силы попадут в следующий парламент.

"Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под руководством Н.Пашиняна.

Несмотря на все нападки, наветы, угрозы, вакханалию в социальных сетях, Пашинян остался у власти и доказал, что он в нынешних армянских реалиях фактически непотопляем.

А бывший "нахапет", известный в армянских внутриполитических кругах как "сбитый летчик", Роберт Кочарян не только проиграл марафон за пост премьер-министра, но и вынужден смириться с полным фиаско.

Так чем и как опередил Пашинян своего заклятого соперника, даже врага Кочаряна?

В отличие от косноязычного, перманентно надувающего щеки и смотрящего из-под кустистых бровей Кочаряна, бывший и будущий премьер Армении Пашинян - истинный популист. А популистическая риторика, не подкрепленная реальными деяниями, идет на ура в сиром, нищем, бедном и потерявшем всякую надежду на будущее небольшом обществе, как Армения. Не стоит забывать и бесчисленные "незаживающие раны", "плач о великом прошлом", иллюзорную веру в "наилучшую самоидентичность", возведенные в культ фобии, национальные психоделические травмы и т.д. армянского общества.

Если Роберт Кочарян - марионетка вполне определенных сил и ставленник криминальной олигополии - чего он никогда не скрывал и наоборот, всегда бахвалился - то Пашинян позиционирует себя как сермяжного индивида с улицы, команда и окружение которого тоже не отличаются железобетонной карьерой на ниве управления.

Пашинян всегда уверял, что он хоть пытается что-то делать, а Кочарян - настоящий вор, грабитель и бандит, привлекший для предвыборной борьбы горе-консультантов из Москвы, щедро строчащих в Телеграм-каналах и социальных сетях.

Если Роберт Кочарян, имея миллионы поддерживающих его криминализированных олигархов и истеричных представителей российского армянства, решил ограничиться обыденными пиар-технологиями и выдать свое решение за "простоту политической борьбы" - то Пашинян более чем, полностью задействовал имеющийся у него административный ресурс.

Тем более, что "ядерный электорат" Пашиняна обеспечил ему незыблемые 25 процентов голосов, а остальное пришло от активного меньшинства и пассивного большинства.

Роберт Кочарян, сам того не ведая, блестяще исполняя соло "сбитого летчика", плавно перешедшего в ариозо "хромой утки", всеми силами пытался доказать армянам, что пользуется полной и безоговорочной поддержкой руководства России.

Многочисленные проплаченные интервью российским СМИ, восхваление "себя любимого" в повизгивающих Телеграм-каналах под закулисным управлением Арама Габрелянова, искусственно созданное противодействие в "определенных медийных кругах", манипулирование кустарными инфомеханизмами - все было втуне.

Армяне прекрасно понимали, что их выбор и предпочтения решат главную проблему страны: каким же путем пойдет Армения.

Голоса, отданные Кочаряну, напрочь застопорили бы нынешние процессы в стране и поставили бы под угрозу своевременное исполнение трехсторенного соглашения. Они понимали, что реваншистские устремления и прожекты Кочаряна являются наибольшим злом для Армении и именно поэтому, даже те, кто вовсе не симпатизировал Пашиняну, пошли и проголосовали за нынешнего армянского премьера.

Ибо увидели в нем меньшее зло, чем Роберт Кочарян или же убогий Серж Саргсян.

Федеральные медиа России рекламировали Роберта Кочаряна, выдавая его чуть ли не за мессию, панацею и единственного спасителя армян.

Но Кочарян забыл, что он баллотируется не в России, а в нищей Армении, где для Москвы главным приоритетом является не фактор "приближенности", а действенность и практичность власти.

Выступление на Первом канале в программе Познера, многочисленные хвалебные статьи и панегирики в российских медиа это неплохо, но для того, чтобы опять возглавить Армению, нужно чтобы за тебя еще сами армяне проголосовали.

Проше говоря, Россия была заинтересована не в победе Кочаряна, а в непроигрыше Пашиняна, ибо именно Никол Воваевич подписал трехстороннее соглашение и лучше "бывших" понимал насущную необходимость реализации договоренностей.

Реалии предвыборной борьбы оказались простыми: смертельно уставшие от реваншизма, бредовых идей о "великой Армении", войны и требования "постоянной готовности к боевым действиям" армяне, жители нищей и находящейся на грани политического, геополитического и экономического коллапса маленькой страны выбрали обещания развития, мирного сосуществования с соседями.

Кочарян же никак не соответствовал социальному заказу, надеждам и чаяниям армян.

Один из руководителей "карабахци" - карабахского клана, десятилетиями управлявшим страной и вытянувшим все жилы из Армении полукриминальной структуры - Роберт Кочарян, несмотря на все ухищрения карманных политтехнологов, "медийной" поддержки Габрелянова, финансовых вливаний руководителей армянской диаспоры в России, полной поддержки нескольких местных олигархов и неофициальных миллиардеров, не сумел сыграть роль активного конкурента Пашиняна.

Москва же, увидев пропасть между амбициями и реальным потенциалом Р.Кочаряна, решила сыграть в двойную игру, одновременно сделав ставку на Н.Пашиняна. Ведь бывший президент Армении так и не сумел превратиться в альтернативную силу, готовую управлять страной.

Военный преступник и опереточный реваншист Кочарян так и не сумел стать для граждан Армении своим политиком: он для местных жителей символизирует Карабах и карабахский клан.

Армяне сегодня сетуют на проигрыш, говорят и пишут о тяжкой судьбе страны, хотя они потеряли государственность в тот момент, когда Роберт Кочарян совершил государственный переворот и вынудил Левона Тер-Петросяна уйти, тем самым реализовав типичный захват власти в бантустане. С того момента поражение Армении стало вопросом времени (а ведь 1998 год был пиком мощи Армении). А с расстрелом парламента в 1999 году стало ясно, что это уже и вовсе конец всяким надеждам на политическое урегулирование.

А ведь Армения могла бы войти в историю как государство с победившим разумом.

В итоге не разум победил Армению, а Армения искалечила коллективный национальный разум, растоптав ее кривыми ногами Кочаряна и потеряв при этом все!

Именно Роберт Кочарян начал играть в свою имитацию переговорного процесса в стремлении оттянуть переговоры с целью просто заморозить решение и в надежде на какое-то абсурдное чудо в глобальной геополитической конъюнктуре, впрочем, без реальных конкретных планов.

Прав, тысячу раз прав Левон Тер-Петросян, когда сказал: "Когда мы говорили о мире, нам отвечали, что мы хотим сдать земли. Когда мы говорили о компромиссе, нам отвечали, что мы хотим сдать еще больше. Когда говорили о мире с Турцией, нам отвечали, что я турок, еврей и так далее. Вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой Армении. Нужен мир, добрососедство и согласие для урегулирования ситуации".

Вопреки утверждениям Роберта Кочаряна, победа партии Пашиняна "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент повлечет минимальные перемены в отношениях Еревана и Москвы, потому что отношения закреплены в трехстороннем соглашении по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Москва уже открыто заявила, что если бы большинство в парламент набрал блок Кочаряна, это бы создало дополнительные проблемы в межгосударственных отношениях, несмотря на то, что стал бы старым новым партнером.

Причина очень проста: Роберт Кочарян как был, так и остался недалеким политиком с феодальным мышлением, пренебрежительным отношением к гражданам страны, которых он считал и считает своими подданными, обязанными следовать монаршей воле.

Даже его истый враг Серж Саргсян понял, что одной поддержки Кремля мало - нужна поддержка электоральной массы.

А что было у Кочаряна? Истеричные, пестрящие площадной бранью "откровения" Арама Габрелянова, поддержка истеричных тетенек в Фейсбуке, для которых он первая любовь. И все.

Не было ни работоспособного предвыборного штаба, ни массовой поддержки, даже четкого набора лозунгов, с которыми он, видите ли, возвращается в политику.

Группа поддержки и кучка горе-политтехнологов ориентировали Кочаряна на русскоговорящую городскую элиту. А тут себя показал глубинный армянский народ. И выяснилось, что народ ненавидит элиту и особенно "карабахци" - карабахский клан Кочаряна.

Оказалось, что армяне хотят мирно жить и стабильно зарабатывать, а не воевать за эфемерные иллюзии. Патриотические лозунги уже совершенно безразличны массе. А на мнение армянской диаспоры в России им плевать. Вот и все. В русскоязычных медиа, Телеграм-каналах и социальных сетях одна картина, в армянской провинции - другая.

Показательный в этом смысле результат Зангезура, который армяне прозвали Сюником. Там должен пройти транспортный коридор между Турцией и Азербайджаном. В регионе расположены предприятия партнера Кочаряна по выборам Ваге Акопяна, который ещё и был губернатором Сюника. В дополнение, чисто этнографически население этого региона близко к карабахцам. Казалось бы, обеспечена победа Кочаряна. Пашиняну там не давали проводить встречи, не пускали его в район. И по итогу что? Сюник разгромно проголосовал за Пашиняна. Какие этому есть объяснения? Они проголосовали против Кочаряна, того самого вора и хапугу Ваге Акопяна и против армянского бизнеса, а еще зангезурские армяне, оказалось, совсем не против коридора, который оживит экономику региона.

В отличие от одиозного Кочаряна, что Пашинян был кандидатом настоящей, той самой глубинной Армении. Кандидатом простых людей, уставших от всех этих политических игр, в результате которых одни богатеют, а другие в поисках лучшей жизни скитаются по всему миру. Ведь большая часть армян, переехавших в ту же Россию, в массе своей вовсе не богачи, а работают на стройке, водят такси, торгуют на рынках или ищут работу.

По итогам первой войны все дивиденды получили Роберт Кочарян и его камарилья - они оккупировали не только азербайджанский Карабах, но и целую страну - Армению.

Кроме того, запрос на единственно пророссийский курс, который ассоциировался с Кочаряном, оказался ниже, чем запрос на многовекторность Пашиняна, который дружит одновременно и с Западом (США, Франция), и с Россией (в силу объективных обстоятельств и наличия военного присутствия).

Вчерашние выборы похоронили политические и властные перспективы Роберта Кочаряна.

В ту же могилу ушел и лжепатриотизм армян, зиждившийся на искусственном, бравурном пафосе.

Настали времена протрезвления и надежд.

Будем ждать.

Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az,

специально для Day.Az