"Универсальный сепаратист Роберт Кочарян"

Пожалуй, впервые в мировой истории выборов в парламент , агитирующие за одного из кандидатов выставляют его в крайне идиотском виде. Сказать, что с такими агитаторами и "друзьями" э выдвигающемуся и враги не нужны, значит ничего не сказать. В общем, хотели, как на свадьбе, а получилось, как на похоронах.Это я про заявление, распространенное так называемым " Координационным советом армянских общественно-политических организаций Джавахка".

Проще говоря, армянскими сепаратистами, но не карабахскими, а из грузинской Джавахетии. Они, презрев какую-либо осторожность , что объясняется предчувствием провала своего кумира, решили совершить, по сути, явку с повинной. И призвали отдать голоса за второго президента РА, бывшего лидера карабахских сепаратистов Роберта Кочаряна. Который, как едва ли не мамой клянутся авторы заявления, сможет "вывести Армению из глубокой пропасти".

Тут сразу замечу безграмотность составителей заявления. Ибо, вывести можно только миллиарды из Армении, а из пропасти вытягивают. Кочарян специализировался на первом, за годы своего правления превратившись в долларового миллиардера. Собрал он их, в том числе и активно участвуя в разграблении оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Он вывозил оттуда золото, древесину и все, что можно быстро и дорого продать.

Так что, пора бы сепаратистам из Джавахетии вспомнить фразу, сказанную Остапом Бендером Шуре Балаганову: "Большие деньги можно только украсть, а заработать можно только геморрой". Большие деньги у Кочаряна есть и он их активно тратит на избирательную кампанию.Он ездит по селам и регионам РА, узнавая асфальт, уложенный в период своего президентства и возмущаясь тем, что нового там ничего нет.

Ездит он , рассчитывая привлечь на свою сторону максимальное число граждан РА, которые понимают, что настал момент выбора меньшего из зол. Подчеркиваю это к тому, что агитаторы Роберта Седраковича из Джавахетии не являются гражданами РА. Они граждане Грузии. То есть, по сути, имеет место совершенно противоправной действо- агитация граждан одного государства за политика из другого государства. Но на том шоу не заканчивается.

Авторы заявления утверждают, что " в условиях слабой армянской государственности под угрозой находится и будущее Джавахка, джавахкских армян".. То есть, они прямо и открыто указывают на то, что поддержка сепаратизма в грузинской Джавахетии шла, идет и должна идти дальше из Армении и на государственном уровне. О том, что это не просто глупость, а преступление и скандальное заявление с признанием фактического неуважения официальным Ереваном территориальной целостности Грузии и претензиями на земли соседнего государства, эти "робиковцы" не задумались.

Они вообще, судя по всему, крайне слабы в деле просчитывания последствий сказанного. В противном случае, они бы не пускались в подробный и детальный рассказ о том, что Кочарян сделал для поддержки джавахского сепаратизма. Правда, официально это все именуется поддержкой образовательных программ , но в реальности, перед нами рассказ о личном вкладе второго президента РА в поддержку тех, кто именуют грузинскую Джавахетию на искаженный армянский лад "Джавахка".

Авторы этого скандального и глупого заявления делают вид, что не понимают того, что выборы пройдут не в грузинский, а в армянский парламент. Они осознанно выпячивают роль Кочаряна, как "универсального сепаратиста" , которому без разницы, против какой страны выступать- против Азербайджана, уроженцем которого Робик является, или против Грузии, где давно уже звучат провокационные призывы армян Джавахетии.

И тут понимаешь, что нет ничего удивительного в том, что Кочарян пошел на эти выборы в союзе с дашнаками, которые имеют давнюю историю поддержки сепаратизма и терроризма. В частности, немалое число дашнаков воевала против Грузии в составе позорно известного "батальона Багратяна". Для полноты картины, теперь осталось выслушать и их призывы в поддержку Роберта Кочаряна.

Впрочем, даже без этого скандал назревает не хилый. Но в том все и дело, что данное событие показывает не силу, а слабость Кочаряна. То, что его поддерживают сепаратисты из Джавахетии , как раз и говорит о том, что Роберт Седракович , даже потратив огромные средства на свою агитацию, не чувствует уверенности в своей победе. Наоборот, он хватается за соломинку, предчувствуя , как армянский народ, в конечном итоге скажет ему "нет".

И тогда, не удивлюсь, начнется самое интересное. Армения может погрузиться в болото гражданской войны, кровавого противостояния, участие в котором как-раз и могут принять этнические армяне из грузинской Джавахетии, которые уже вынули из рукава, как им кажется, "козырь", рассказав о поддержке Кочаряном сепаратизма в соседней стране.Поживем увидим. Тем более, что ждать осталось совсем уже не долго.

Акпер Гасанов