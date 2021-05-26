Кому врет Роберт Кочарян?

Как бы вы отреагировали, если бы претендент на пост главы какого-то маленького городка в некоем отсталом африканском государстве стал возмущаться тем, что слишком многое в мире зависит от позиции мировых держав вообще и США в частности? Вот ровно так и стоит оценивать умозаключения второго президента Армении Роберта Кочаряна о ситуации в регионе Южного Кавказа и о роли Азербайджана в нем.

Бывший гражданин Азербайджанской ССР умудрился превратиться из обычного ханкендинского карьериста в долларового миллиардера. Он прошел путь от карабахского сепаратиста до главы государства-оккупанта. Теперь он, ради сохранения всего награбленного и явно теша себя надеждой войти дважды в одну реку, пытается снова захватить власть в РА. На стороне Кочаряна огромные деньги, купленные СМИ и большая армия тех, кто как и он жаждет вернуть все в зад.

Все они пытаются "обелиться", списывая поражение Армении в 44-дневной войне исключительно на Никола Пашиняна и его окружение. При этом, даже малые дети в РА знают, кто именно на протяжении десятков лет грабил оккупированный Карабах. Это делал вовсе не Пашинян. Это делали Роберт Кочарян и Серж Саргсян, если рассуждать по-крупному. И вся их "рать", если рассуждать более мелкими категориями.

И вот, явно и наивно рассчитывая на всеобщую амнезию в РА Кочарян рвется к власти. И несет, соответственно, ярко выраженные популистские заявления. К примеру, на очередной пресс-конференции возглавляемого им блока "Армения", он указал, что "все заявления, звучащие сегодня в Азербайджане, следует рассматривать в контексте внутриполитических процессов в Армении". Это, конечно же, глупость и ложь.

Впрочем, перед оценкой этой глупости, предлагаю ознакомиться со всем "богатством" умозаключения Роберта Седраковича. "Формула должна быть такой: Азербайджан никогда не должен диктовать повестку для Армении. Если мы все сможем под этим углом смотреть на проблему, то у нас будет возможность не поддаваться подобному влиянию", - сказал он. Ну, сказал и сказал. К реалиям его речи не имеют никакого отношения.

Дело все в том, что Азербайджан давно уже играет главную роль в процессах, происходящих на Южном Кавказе. Наша страна инициирует и реализовывает крупнейшие проекты. Их огромное множество и то, что Армения отстранена от них, это минус Армении, не более того. Все остальные страны извлекают и будут в будущем извлекать огромную выгоду от участия в этих проектах. Тут тот самый случай, когда "отряд не заметил потери бойца".

Так, кстати, говоря, было и до 44-дневной войны. А после ее победоносного для нас завершения, поставлена жирная точка в данном вопросе. Армения, потеряв возможность дальнейшего грабежа наших земель, столкнулась с большими экономическими проблемами. Ее внешний долг стремительно растет, ее экономический потенциал сильно ограничен из-за политики самоизоляции. Граждане РА массово покидают эту страну, не видя в ней для себя перспектив.

А Азербайджан привлекает все новых и новых зарубежных инвесторов для возрождения освобожденного Карабаха. И нашей стране, извиняюсь, плевать на все все, что говорится армянскими политиками разного уровня. Тем более, бывшими, по которым плачет тюрьма. Так что, Кочарян сделал РА большой и необоснованный комплимент, когда заговорил о том, что звучащие в Баку заявления ориентированы на армянскую аудиторию. Масштаб Армении не тот, вес ее сильно завышен.

Армения сейчас находится и, что особо важно подчеркнуть, и далее будет в состоянии государства, перед которым есть два пути- смиренно согласится на все, что пока предлагает Азербайджан или продолжать политику самоизоляции , которая приведет к медленной гибели армянского государства. Третьего просто не дано. Таковы гео-политические, гео-экономические и даже географические реалии. И Кочарян все это прекрасно понимает. Но, несет предвыборную чепуху.

Она ему, кстати, не сильно и помогает. Говоря конкретнее, Ассоциация "Геллап Интернешнл" с 18 по 21 мая провела телефонные опросы по всей Армении среди 800 человек. Представитель Ассоциации Арам Навасардян в беседе с ArmDaily.Am сказал, что лидирующих партий несколько, на первом месте - блок "Мой Шаг" вместе с "Гражданским договором", они зафиксировали показатель в 24,8%.

Только на втором месте кочаряновский блок "Армения" с 14,3%. Отставание, как видим, значительное и вряд ли преодолимое. Даже, если Седракович ежедневно , до дня выборов будет обвинять Пашиняна во всем, что только можно. Презрение к Кочаряну выше разочарования Пашиняном. И тут второй президент РА может рассчитывать только на провокации и террор- его излюбленное оружие. Впрочем, Азербайджану до всего этого нет никакого дела. Ведь, трехстороннее заявление от 10 ноября вынужден будет выполнять любой премьер-министр РА. А баланс сил на Южном Кавказе уже установился раз и навсегда.

Акпер Гасанов