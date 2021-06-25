https://news.day.az/politics/1355846.html Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии прибыли в Азербайджан - ФОТО
Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии прибыли в Азербайджан - ФОТО
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску прибыли в Азербайджан с рабочим визитом, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на публикацию в Twitter Ауреску.
Ауреску отметил, что в Баку пройдут четыре встречи, которые дадут возможность еще раз подтвердить важность взаимодействия между ЕС и Азербайджаном.
"Азербайджан является стратегическим партнером Румынии, наш двусторонний диалог полон потенциала", - пишет он.
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