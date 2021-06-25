В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью

В этом году азербайджанский народ с большой радостью и гордостью отпразднует День Вооруженных сил. Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия вписала новую, яркую страницу в героическую историю нашего народа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 25 июня сказала спикер Сахиба Гафарова.

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