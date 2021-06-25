https://news.day.az/politics/1355922.html В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова
В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова
В этом году азербайджанский народ с большой радостью и гордостью отпразднует День Вооруженных сил. Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия вписала новую, яркую страницу в героическую историю нашего народа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 25 июня сказала спикер Сахиба Гафарова.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре