Армяне обстреляли позиции Азербайджана в окрестностях города Шуша

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. С целью подавления активности противной стороны был открыт ответный огонь.

Погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджанской Армии нет.