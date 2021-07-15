https://news.day.az/politics/1361735.html Армяне обстреляли позиции Азербайджана в окрестностях города Шуша - открыт ответный огонь
Армяне обстреляли позиции Азербайджана в окрестностях города Шуша - открыт ответный огонь
В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. С целью подавления активности противной стороны был открыт ответный огонь.
Погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджанской Армии нет.
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