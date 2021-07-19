НЕТ "вакцинному национализму"

Азербайджан является одним из немногих государств в мире, который с первых дней выявления COVID-19 принял оперативные меры в борьбе с пандемией. Наша страна завоевала большую симпатию на международном уровне и считается образцом в плане противодействия коронавирусу. Мы видим это в заявлениях мирового сообщества.

Так, например, как партнер глобальной инициативы COVAX, ЮНИСЕФ приветствовал передачу 50 000 доз вакцин от Азербайджана Узбекистану, которые были доставлены в Ташкент при содействии Посольства Азербайджанской Республики. В ЮНИСЕФ также предупреждали о том, что без спешного обеспечения справедливого и равного доступа к поставкам вакцин, мир будет по-прежнему подвергаться риску смертельных мутаций вируса COVID-19.

Кроме того, правительство Азербайджана приняло решение об отправке в Кыргызскую Республику 40 тыс. доз вакцины от коронавируса (COVID-19) AstraZeneca (Vaxzevria). Соглашение было достигнуто в ходе визита 1-3 июля министра иностранных дел Кыргызстана Р.A.Казакбаева в Азербайджан. МИД Кыргызстана выразил благодарность нашей стране и ее руководству.

Это не первые случаи, когда Азербайджан оказывает помощь странам в борьбе с пандемией коронавируса. Наша страна способствует этому процессу на национальном, региональном и глобальном уровнях и высшее политическое руководство Азербайджана с первого дня пандемии демонстрирует гибкую политику в предотвращении распространения вируса, а также в процессе получения и предоставления вакцин.

Сначала велись переговоры с производителями вакцин. Эти переговоры показали, что определенные силы используют международные отношения в своих интересах в процессе вакцинации. Президент Ильхам Алиев занял в этом отношении твердую, принципиальную позицию. Поэтому, учитывая все выше сказанное, можно с уверенностью констатировать, что Азербайджан является не только одной из образцовых стран в борьбе с COVID-19, но и страной-донором.

Не стоит забывать, что глава нашего государства реализовал идею созыва специальной сессии Генассамблеи ООН и поставил вопрос о справедливом распределении вакцин в повестку дня ООН.

Сегодня Азербайджан идет в авангарде усилий по мобилизации глобальной деятельности против пандемии. В мае 2020 года Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил инициатором Саммита Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом, и успешно провел его. По нашей инициативе в декабре прошлого года была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность свободного доступа к вакцинам для населения всех стран мира, обличал "вакцинный национализм", несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами. По словам главы государства, Азербайджан и как председатель Движения неприсоединения, и на национальном уровне продолжит борьбу, направленную на справедливое распределение вакцин в мире и обеспечение доступности вакцин для развивающихся и наименее развитых стран.

Многогранный взгляд Президента Ильхама Алиева на эту проблему и его инициативы привели к тому, что недавно Совет по правам человека ООН единогласно принял выдвинутую Азербайджаном от имени Движения неприсоединения резолюцию, связанную с равным доступом стран к вакцинам. Еще раз напомним, что в связи с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 государствам, большинство из которых составляют наименее развитые страны.

Таким образом Азербайджан стал примером для многих стран в мире, показав, как необходимо бороться с пандемией. Ведь только вместе и объединившись мир сможет справиться с глобальной инфекцией и вернуться к нормальной жизни. Успешную антиковидную политику Президента Ильхама Алиева высоко оценила и ВОЗ. Первого апреля по инициативе генерального директора Всемирной организации здравоохранения состоялась встреча главы государства с генеральным директором организации Тедросом Адханомом Гебрейесусом в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие председатель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и другие руководящие представители организации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, высоко оценив содействие Азербайджана организации во всех областях, в том числе финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, отметил, что политическая и моральная поддержка нашей страны Всемирной организации здравоохранения очень ценна.

Все эти достижения наглядно показали всему миру, что Азербайджан работает не покладая рук, инициируя серьезные дискуссии и внося значительный вклад в предотвращение пандемии коронавируса, охватившей всю планету. Наша страна показывает, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя и других вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

Кроме того, важно помнить, что охрана здоровья населения является составной частью государственной политики. На сегодняшний день благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева наша страна имеет достаточное количество вакцин. Это наглядный показатель того, как правительство Азербайджана с первых дней предприняло необходимые шаги, направленные на борьбу с пандемией. В целях снижения воздействия коронавируса на экономику, поддержки частного сектора, обеспечения макроэкономической и финансовой устойчивости был представлен широкий социально-экономический пакет.

М.Ахмедзаде