В Губадлы обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского РОВД, на оставленных армянами позициях было обнаружено и передано по назначению 14 различных гранат и взрывателей, 41 снаряд для миномета, один автомат, три магазина и 4 313 патронов различного калибра.