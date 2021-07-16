Иррациональное поведение Макрона вызвано политической ситуацией во Франции

Проармянская позиция президента Франции Эммануэля Макрона проистекает не из его любви к армянам или симпатии к Армении. Его иррациональное и лицемерное поведение, как во время войны, так и после нее, вызвано политической ситуацией во Франции.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, следующие президентские выборы во Франции пройдут всего через 10 месяцев, однако сегодня рейтинг Макрона очень низкий.

"Напомню, что на недавних региональных выборах партия Макрона запомнилась неудачными результатами. Визит Макрона в Армению на данном этапе направлен на то, чтобы заручиться поддержкой армянской диаспоры после провала в региональных выборах. Правление Макрона, как и Пашиняна, основано на популистских обещаниях. В этом смысле их можно назвать "духовными близнецами". Судя по всему, Макрон намерен использовать опыт Никола Пашиняна, который сумел удержаться у власти популистскими обещаниями.

Разумеется, если тур французского президента в регион ограничится посещением Еревана, он, как и обычно, нарушит баланс. Потому что такая позиция полностью противоречит мандату Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул Ахмедли.