Омбудсман подготовила отчет о фактах пыток азербайджанских военнослужащих
Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева продолжает информировать мировую общественность о нарушениях международного права и гуманитарного права армянским государством и его вооруженными силами.
Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмана, в отчете представлены наглядные доказательства пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с азербайджанскими солдатами и военнослужащими, захваченными вооруженными силами Армении во время конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Помимо пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с захваченными военнослужащими, отчет включает факты оскорблений и унижений, акты вандализма в отношении трупов азербайджанских военнослужащих, в том числе массовое захоронение тел для скрытия следов пыток.
В докладе содержится призыв к международным организациям принять серьезные меры, чтобы привлечь Армению к ответственности за преступления против человечности, совершенные в нарушение международного права и международного гуманитарного права.
Отчет был разослан международным организациям, иностранным омбудсманам, а также другим международным организациям, занимающимся защитой прав человека.
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