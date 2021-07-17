https://news.day.az/politics/1362707.html Среди пострадавших от стихийного бедствия в Западной Европе азербайджанцев нет – Госкомитет
Среди пострадавших от стихийного бедствия в Западной Европе азербайджанцев нет – Госкомитет
Среди пострадавших в результате стихийного бедствия в Западной Европе азербайджанцев нет.
Как сообщили в субботу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в связи с этим осуществляются регулярные контакты с нашими соотечественниками, проживающими в Германии, Бельгии и Нидерландах.
"Комитет через Координационные советы интересуется их положением. В настоящее время нет какой-либо информации о том, что кто-то из азербайджанцев пострадал в результате бедствия", - отметили в Госкомитете.
Наши соотечественники при необходимости могут обратиться в Госкомитет по работе с диаспорой и Координационные советы по следующим ссылкам
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