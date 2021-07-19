Выделение Евросоюзом крупной помощи Армении говорит о победе исламофобии и тюркофобии в Европе

Поведение Евросоюза может положить конец программе Восточного партнерства, поскольку никто уже не поверит в то, что принцип одинакового, непредвзятого, равного отношения ЕС сохранится по отношению ко всем другим участникам программы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте Азербайджана Намик Алиев, комментируя выделение Евросоюзом Армении 2,6 млрд. евро на "развитие инфраструктуры и демократические реформы" и деструктивное вмешательство евроструктур в процесс налаживания ситуации в постконфликтном регионе Южного Кавказа.

По мнению профессора, выделение Республике Армения, стране-агрессору, помощи в размере 2,6 млрд. евро, при том, что страна, пострадавшая от агрессии страна - Азербайджан - стоит перед решением многих задач (разминирование всех освобожденных территорий, требующее огромных материальных ресурсов; восстановление разрушенных городов и сел со всей инфраструктурой; создание вновь всей экономики региона; восстановление исторических и культурных памятников и т.д.), а территория Республики Армения от военных действий никак не пострадала, является ярким свидетельством позиции ЕС. Это значит, что ЕС в данной ситуации занял одностороннюю, предвзятую позицию по поддержке агрессора.

"Единственно, что приходит на ум в качестве основания подобной позиции, - это победа исламофобских, тюркофобских сил в Европе. Данный акт может положить конец программе Восточного партнерства, поскольку никто уже не поверит в то, что принцип одинакового, непредвзятого, равного отношения ЕС сохранится по отношению ко всем другим участникам программы - Азербайджану, Грузии, Молдовы, Украине (с Беларусью уже ясно). Единственный выход из этой ситуации - выделение аналогичной помощи всем вышеперечисленным мною странам", - подчеркнул наш собеседник.

Выделением Республике Армения этой помощи Евросоюз не только сделал решающий шаг к выводу (отрыву) ее из-под влияния России, считает азербайджанский юрист. В то время, как усилия игроков в регионе были направлены на создание единого экономического, политического мирного пространства на Южном Кавказе, ЕС сделал ставку на изоляцию Республики Армения в этом процессе, разобщение государств Южного Кавказа, на препятствование открытию транспортных коммуникаций, налаживанию экономических отношений между государствами региона.

"По моему мнению, подобная политика, проводимая Европой, ставит под угрозу мирный процесс, является препятствием на пути налаживания отношений между Азербайджаном и Республикой Армения. Южный Кавказ после подобной "помощи" может так и остаться регионом разобщенным, не имеющим единого экономического, политического пространства, регионом, полным противоречий, на которых будут играть все заинтересованные в этом державы.

ЕС не препятствует Республике Армения просить помощи в обеспечении ее безопасности. Логика проста: пусть Россия портит отношения с Азербайджаном и Турцией, а мы будем "доить двух маток". Цель: создание все новых проблем на границах России в целях окончательного ее развала. При этом не мешает вспомнить недавнюю историю развала СССР и роль в этом развале "троянского коня" в лице Республики Армения", - сказал Намик Алиев.

Лейла Таривердиева