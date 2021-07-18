Пашинян с Европой разыгрывают антироссийский сценарий

В июне 1947 года госсекретарь США Дж. Маршалл обнародовал план возрождения послевоенной Европы. План, соответственно, получил название "плана Маршалла". Заключался план в оказании масштабной финансовой и не только помощи европейским странам, пострадавшим во время Второй мировой войны. Американская помощь была безвозмездной и предусматривала ежегодное предоставление европейцам продуктов питания, сырья, оборудования, сельхозмашин и так далее. Общий размер помощи за четыре года составил 17 миллиардов долларов. Конечно, на тот момент послевоенная Европа находилась в тяжелом положении и вряд ли сумела бы выйти из ситуации самостоятельно. Кроме того, обессиленная фашистской оккупацией, она могла попасть под влияние СССР, что было главной причиной такой щедрости американцев. Советский же Союз лишился возможности влияния, несмотря на завоеванный победой в войне авторитет и спасение Европы от фашизма. Американская помощь, несомненно, помогла европейцам встать на ноги, но экономическую, военную и политическая зависимость от заокеанского спасителя Европа испытывает до сих пор. Такова цена вопроса. Среди инструментов мировой политики альтруизм отсутствует.

Вспомнили мы об этом потому, что примерно такой же сценарий разыгрывается сегодня на наших глазах по соседству, в Армении. Потерпев поражение в войне и не имея никаких надежд самостоятельно выбраться из всеобъемлющего кризиса, эта страна объявила эдакий негласный "тендер" на финансирование ее спасения. Армянство всегда обустраивало свое место под солнцем по принципу "спасайте меня все". Так было и во времена Османской Империи, и в составе Союза, и тем более, в унылый период относительно независимого существования. В принципе, как полезный член мирового сообщества, партнер или союзник Армения не имеет никаких перспектив. Любому, кто свяжется с ней, придется открыть карман пошире и постоянно подбрасывать червячка в открытые рты этих "кавказских орлов", и не запаздывать с кормежкой, потому что "орлы" очень обидчивы и сразу начинают искать кормильцу замену. Это известно всем. Тем не менее, географическое положение страны вызывает к ней определенный интерес. Поэтому сильные мира сего уже более ста лет перемещают армян по доске, то жертвуя этой фигурой, то пытаясь использовать друг против друга.

Итак, тендер.

Похоже, нынешний тендер выигрывает Европа. В субботу в Ереване побывал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Приехал он не с пустыми руками, а с обещанием предоставить Армении 2,6 миллиардов евро на "развитие инфраструктуры и демократические реформы". Тут европейцы сразу на десяток ходов обошли традиционного кормильца армян Россию, которая готова выделить Армении всего 300 миллионов. Кроме того, есть большая разница в формулировках - российская помощь выделяется на "постконфликтное восстановление". Даже в самой России многие гадают - о каком постконфликтном восстановлении может идти речь, если война велась Арменией на территории другого государства. Да, эта страна выглядит не лучшим образом, но это результат крайней бедности и бесхозности, а не бомбардировок. Европейцы подошли к вопросу хитрее. Они не только заплатили за товар больше, но и сделали это так, чтобы не возникало лишних вопросов.

Шарль Мишель выглядел на встречах в Ереване благодетелем, а вот Никол Пашинян - соучастником преступления. Казалось бы, радоваться надо - почти три миллиарда евро с неба свалились, а у Никола глаза бегают, словно совершил незаконную сделку при свидетелях.

Ничего незаконного в помощи Армении, конечно, нет. Но у вопроса имеется, скажем так, и морально-политическая сторона. Принимая помощь от Европы, Никол фактически наносит удар в спину России. Не будем углубляться в прошлый век и напоминать нашим соседям, что самой своей государственностью на Южном Кавказе они обязаны Москве. Возьмем события более недавнего прошлого, за которые армяне должны бы быть благодарны "стратегическому союзнику". Это и негласное содействие оккупации азербайджанских земель, это и дареное вооружение на миллионы долларов, это и постоянное вытягивание за уши из болота. Да и сам Никол за время своего премьерства неоднократно получал помощь от Москвы, попадая в затруднительное положение. Именно поддержка Владимира Путина спасла его во время военного мятежа. Несмотря на близость Роберта Кочаряна к Москве, та не чинила препятствий Пашиняну на выборах. И это при том, что все три года у власти Никол неприлично строил глазки Западу, заигрывал с НАТО и ластился к Евросоюзу. А о связях режима Пашиняна с Соросом не говорит в Армении только ленивый. Пророссийские чиновники методично выдавливаются из органов власти, на сегодня их практически нет при должностях. Как раз на днях первым замминистра иностранных дел РА был назначен соросовец Армен Григорян.

Но Москва все равно продолжает помогать Еревану. Вздыхает, но помогает. Она же спасла Армению от окончательного разгрома в последнюю войну, а ее миротворцы стыдливо покрывают деяния союзника в зоне своей ответственности.

Неужели все это не стоит верности и благодарности? Стоит, и Пашинян это знает. Но нежелательный для Москвы сценарий уже запущен, и три миллиарда евро от ЕС это одна из его частей. Теперь в Армении с нетерпением ждут Макрона и потирают руки в предвкушении новых подачек. Не последняя роль в сделке по перекупке армянской лояльности принадлежит Франции. Эта страна всегда пробивала в Европе интересы Армении. Париж чуть ли не больше самих армян огорчился их поражению в войне, а президент Макрон так пылал гневом, что, казалось, сейчас схватит пулемет - и на передовую. Но для передовой этот политик непригоден, зато в подковерных политических играх поднаторел. А это дает Еревану определенные, хотя и напрасные надежды догнать, наконец, уходящий поезд.

Пашинян, вообще, сейчас полон надежд в рамках ожиданий от предстоящего визита президента Франции в Ереван. Он под впечатлением от всесторонней поддержки Парижа в вопросе пресловутого статуса, озвученной послом этой страны в РА. Бальзамом на душу, конечно же, стали и некоторые обороты главы Евросовета (заметьте - тоже француз), вроде пресловутого статуса и отвода сил со "спорных территорий" (!). Мелочь, но приятно и очень контрастирует с заявлениями из Москвы. В то время, как глава МИД РФ Сергей Лавров призывает МГ ОБСЕ "не будировать вопрос статуса", председатель Евросовета, мило улыбаясь, призывает создать возможность для "рассмотрения вопроса статуса".

Отметим, что визит Шарля Мишеля проходит на фоне усиления напряженности, провоцируемой армянской стороной. Армения усиленно раскачивает ситуацию, стараясь подтолкнуть Азербайджан на ответные действия. Не будем заниматься конспирологией, но позволим себе высказать догадку, что Ереван таким образом рассчитывает вовлечь в процесс внерегиональные силы, более лояльные к его шалостям, чем Москва, и выбить из него Россию, или хотя бы разбавить ее влияние, которое больше не помогает армянам, а, наоборот, мешает.

Сегодня Шарль Мишель прибыл в Баку, поэтому разбирать сказанное им пока не будем. Подождем. В конечном счете, заезженные и тормозившие урегулирование конфликта четверть века постулаты в нынешних реалиях уже ничего не значат. Они могут доставить лишь кратковременное удовлетворение армянской стороне. Хотя, надо сказать, что премьер Армении не выглядел таким уж удовлетворенным. Как мы уже отметили, он выглядел соучастником нехорошего дела, ожидающим в любой момент наказания.

Будет ли Москва реагировать на очередной удар в спину от Еревана? Может быть, и нет. Еще во время 44-дневной войны начало складываться впечатление, что России возиться с неблагодарным племенем просто надоело. Но захочет ли она сдавать свои позиции в регионе? Это вряд ли. Кажется, Никол Пашинян тоже об этом догадывается.

Лейла Таривердиева