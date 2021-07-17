https://news.day.az/politics/1362710.html Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Главу Евросовета в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, руководитель представительства Азербайджана при Евросоюзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.
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