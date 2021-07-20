https://news.day.az/politics/1363236.html Посол Германии поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы
Посол Германии поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы
Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на странице посольства в Facebook опубликовано поздравительное видеообращение посла.
"От имени посольства Германии и от себя лично выражаю наилучшие пожелания мусульманам, отмечающим Гурбан байрамы в Азербайджане и других местах. В отличие от прошлого года, в 2021 году мы можем праздновать праздник с семьей и друзьями. Желаю вам радости и здоровья", - сказал германский дипломат.
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