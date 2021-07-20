Замглавы МИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили Карабах

20 июля в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя организации по Карабаху, передает во вторник Day.Az со ссылкой на российский МИД.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы карабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.