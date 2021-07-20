https://news.day.az/politics/1363286.html Замглавы МИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили Карабах
Замглавы МИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили Карабах
20 июля в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя организации по Карабаху, передает во вторник Day.Az со ссылкой на российский МИД.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы карабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
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