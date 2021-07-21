Армянские провокации на границе и скандальный выкрутас посла Франции

On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Не сделаешь яичницы, не разбив яйца. Эта французская поговорка дает ответ на вопрос о причинах всех последних провокационных действий со стороны Франции в регионе Южного Кавказа. В Париже решили пересмотреть итоги 44-дневной войны, капитуляции Армении, которая юридически закреплена подписью премьер-министра РА Никола Пашиняна под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Очередной эпизод этой провокационной политики - скандальный выкрутас посла Франции в Армении Джонатана Лакота. Он опубликовал на своей странице в Facebook несколько снимков Ерасха и карту Армении, написав: "Когда Ерасх не может уснуть, то и Ереван не спит". Тем самым он выразил поддержку Армении, МО которой обвинило азербайджанскую сторону в "нарушении режима перемирия".

Сразу же, издание "Лрагир" выдает текст, объясняющий причины происходящего. "Ерасх - это основной перекресток дороги Север-Юг. Недавно на евроатлантических саммитах в Брюсселе было объявлено о крупном геополитическом проекте, который должен нивелировать значение китайского проекта Один пояс - один путь. Дорога Север-Юг, которая должна связать Персидский залив с Черным морем через Армению, не является частью китайского пути", указывается в тексте.

Вот вам и объяснение провокаций с армянской стороны, которое по глупости выдал армянский сайт. Перед нами признание того, что все последние перестрелки осуществляются армянской стороной, которая стремится спровоцировать Азербайджан на разрушительный удар по остаткам армянской армии.Перед нами еще и признание того, что Армения действует по указанию из Брюсселя и Парижа, которые выступают против реализации проекта, который уже действует.

И то, что в Ереване был обнародован совместный проект Вашингтона, Парижа и Брюсселя, который предусматривает выделение первичного транша на восстановление экономики Армении в объеме 2,6 миллиарда евро это тоже цена за соучастие Армении в проектах по дестабилизации региона, по продвижению экономических интересов Брюсселя и Парижа. Где явно считают, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Тем более, что яйца будут вовсе не европейские.

Все остальное вторично, хотя и важно. К примеру, мы помним, что мсье Лакот, на встрече с Николом Пашиняном открыто заявил, что французская сторона продолжит прилагать усилия по восстановлению деятельности Минской группы ОБСЕ.Той самой, которая за десятилетия так и не осудила Армению за оккупацию 20% территории Азербайджана, за отказ от следования резолюциям ООН.

Которая служила интересам армянской сторона, имитировавшей переговорный процесс . Той самой, которая была объявлена официальным Баку бесполезной организацией после того, как Азербайджан освободил семь оккупированных районов нашей страны вопреки позиции стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, в особенности Франции. Президент которой в ходе 44-дневной войны предстал в облике лжеца и распространителя армянских фейков.

Отсюда и провокации, устраиваемые армянской стороной по указке из Брюсселя и Парижа.Франция мечтает о триумфальном вхождении в наш регион, не считаясь с жертвами и последствиями. Отсюда и недавнее заявление ее посла в Армении о том, что вернуться что "карабахский конфликт не урегулирован, и это будет возможно только после уточнения окончательного статуса НК".

Это утверждение лживо от первого до последнего слова. Война закончилась блестящей победой азербайджанской армии и флаги нашей страны сейчас развеваются в Шуше, Физули, Агдаме, Гадруте и во всех освобожденных населенных пунктах.Кроме того, 7 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о создании Карабахской экономической зоны. Отныне все карабахские районы объединены и нет никакого Нагорного Карабаха.

Посол Франции в Армении не может этого не знать. Стало быть его провокационное заявление про "уточнение статуса НК", является ложью, а также одновременным доказательством того, что именно Франция больше всех недовольная итогами 44-дневной войны, подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября и новой реальностью, сложившейся в регионе. И его пост про то, что "когда Ерасх не может уснуть, то и Ереван не спит" - также всего лишь очередной эпизод партии, которую решили разыграть в Париже.

И отказ посла Франции в Азербайджане Закари Гросса от приглашения правительства Азербайджана посетить вместе с аккредитованным в Баку дипломатическим корпусом культурную столицу - город Шушу., точно такой же эпизод этой партии. Мсье Гросс , кстати, так и не выразил своего отношения к тому, что Армения не передает Азербайджану карты минных полей, хотя количество жертв с нашей стороны по данной причине все растет.

Он промолчал и после того, как 19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Хотя, в результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Где пост Закари Гросса в социальных сетях, приблизительно такого содержания: " Когда Садарак подвергают обстрелу- в Баку не спят"? Нет его. А все потому, что в Париже решили приготовить, образно говоря, яичницу. И уже разбили яйца.

Акпер Гасанов