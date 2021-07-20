ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны, в результате обстрела военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.
Ответным огнем противник был подавлен.
В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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