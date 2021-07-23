Ложь, манипуляции, глупости и цинизм: Роберт Кочарян унижает и обвиняет армян

"Еще никогда Коробейников не был так подло обманут. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем предприятии,от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости", эти переживания одного из героев романа "12 стульев "Ильфа и Петрова весьма схожи с теми, что переживает бывший карабахский комсомолец, сначала рядовой сепаратист, потом боевик и глава всех карабахских сепаратистов, в итоге дорвавшийся до кресла второго президента Армении , а ныне оппозиционер Роберт Кочарян.

Он сейчас сетует на всех и вся, но в большей степени на армянский народ. Какой-то не такой народ попался Седраковичу. Не оправдали граждане РА ожиданий обычного проходимца, насмешкой судьбы совершившего прыжок из грязи в князи. Он ведь так рассчитывал вернуться во власть, сесть в премьерское кресло, дабы сохранить и приумножить все награбленное.

Он, кстати, до сих пор в себя прийти не может, витая в облаках и не будучи в состоянии спуститься на землю. Вон, свой отказ от депутатского мандата Кочарян объясняет тем, что за него "голосовали как за кандидата в премьер-министры от блока". О том, что в итоге у Армении есть другой премьер-министр по фамилии Пашинян, поверженный им Кочарян не хочет вспоминать, как неверная жена о мимолетных романах, когда о них узнал и спрашивает обманутый муж.

При этом, безмандатный Кочарян призывает всех прошедших в армянских парламент единомышленников, в НС все же идти. "Имея в парламенте вторую фракцию, блок "Айастан" приобретет достаточно серьезный инструмент для политической борьбы", утверждает он. Где тут логика, знает лишь сам автор этого сложно объяснимой смысловой конструкции. Ведь, рассуждая здраво, о сам и должен был бы возглавить эту борьбу в парламенте. Но, Седраковичу мешают амбиции. Он уже назначил сам себя премьер-министром и опускаться до уровня какого-то депутат не хочет.

При этом, он понимает, что никакой реальной политической борьбы в НС не будет. Сторонники Пашиняна получили на выборах то самое необходимое большинство голосов, чтобы добиваться принятия любых нужных им законов. А депутатам от "Айастан" останется разве что кричать, возмущаться бить себя ногами в грудь. Так что и тут Кочарян примитивно лжет.

Причем, безостановочно. "Мы должны остаться и бороться за страну, это все равно, что бороться за будущее своей семьи, детей, внуков", - сказал Роберт Кочарян, отвечая на вопрос о растущей эмиграции. Его призывы, ясное дело, никто и слушать не станет. Процесс уже пошел. Процесс повального бегства из Армении. В первом полугодии текущего года отрицательный баланс в Армении составил минус 138 тысяч человек, и это только согласно данным по авиаперевозкам.

"Это довольно серьезная цифра для Армении. Скорее всего, 80 тысяч из них на родину больше не вернутся. Это слишком большая цифра для каких-то 6 месяцев", - заявил политолог Грант Микаелян. Какими будут данные через год, два, три в Армении не хотят даже думать. Точнее, способные думать, пакуют чемоданы. А остальные молчат, ища способы выживания.

И на этом фоне совсем уже зашкаливающим выглядит цинизм Кочаряна, который сам в Армении присутствует лишь по необходимости, обеспечив своих сыновей и внуков всем необходимым на десятилетия вперед за счет награбленного в период пребывания у власти. Собственно, именно поэтому его отвергло большинство армянского общества. Но, Кочарян не в состоянии это признать и принять. Он предпочитает врать. В первую очередь, кстати, самому себе.

По сути, он говорит, что армянский народ глуп и наивен, раз проголосовал на того, кого Кочарян и его сторонники называли капитулянтом, пораженцем. Кочаряну хотелось бы видеть, как граждане РА голосуют за него, автора фашистского тезиса про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". Он ведь так боится, что тема войны и реванша сойдет с повестки дня.

Вот и военного преступника Сейрана Оганяна, исходя из той же логики, главой фракции блока "Айастан" в НС назначили. Да и все речи Кочаряна о войне, а не о мире. Он по прежнему обвиняет в поражении нынешнюю власть, хотя уже доказано, что развал армянской армии - дело рук Кочаряна и Саргсяна, а также того же Оганяна. Это они врали армянскому обществу десятилетиями, скрывая правду о неготовности и неспособности противостоять Азербайджану на поле боя.

Но, где вы видели, чтобы шулер признавался в своих махинациях?! Вот и Кочарян продолжает врать. Он пытается играть на чувствах своего народа, говоря о том, что Армения поставлена на колени, что с нею так обращаются потому, что так позволяет нынешняя власть. Все это - примитивные манипуляции политического лузера. Который, аки Коробейников, "прогорел на лучшем своем предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости". При этом, у жуликоватого архивариучса нашелся коиент, в лице отца Федора, на котором он отыгрался. У Кочаряна такого клиента нет и не будет...

Акпер Гасанов