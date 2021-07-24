30 лет без результатов: существование МГ ОБСЕ лишено смысла

Минская группа (МГ) ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов по урегулированию карабахского конфликта, говорится в статье "Существование МГ ОБСЕ лишено смысла" сотрудника Канадского института глобальных отношений Роберта Катлера, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По мнению автора материала, маловероятно, что ОБСЕ сможет найти другую сферу деятельности для Минской группы, так как она утратила и то небольшое влияние, которое когда-то имела, кроме того, сейчас уже не 90-е годы XX века.

В статье отмечается, что президент Эммануэль Макрон окончательно дискредитировал Францию ​​как сопредседателя МГ ОБСЕ, встав в своих заявлениях на сторону Армении и нарушив тем самым дипломатический нейтралитет.

Для того чтобы МГ ОБСЕ смогла играть хоть какую-то роль, потребуются не только новые сопредседатели, но и новые сферы деятельности, считает автор материала.

"Но события развиваются и продолжат развиваться слишком быстро, чтобы за ними могла успеть громоздкая и многосторонняя дипломатия ОБСЕ", - пишет Катлер.

В статье подчеркивается, что единственный путь для окончательного урегулирования конфликта - это мирный договор между Арменией и Азербайджаном.