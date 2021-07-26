Азербайджанские военнослужащие участвуют в военных учениях в Грузии

В Грузии состоялась официальная церемония открытия военных учений "Agile Spirit - 2021", в которых участвуют азербайджанские военнослужащие.

Как сообщает Day.Az, церемония прошла на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки.

Выступая на церемонии, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе отметил, что совместные учения повысят боевые возможности военных подразделений стран-участниц.

Отметим, в военных учениях принимают участие около 2500 военнослужащих из Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.